Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan'dan emeklilerle ilgili açıklama Açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "müjde" olarak duyurduğu işçi, memur ve Bağ-Kur emeklileriyle ilgili çalışmayı kabine toplantısı sonrası kamuoyuyla paylaşacağını bildirdi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "müjde" olarak duyurduğu işçi, memur ve Bağ-Kur emeklileriyle ilgili çalışmayı kabine toplantısı sonrası kamuoyuyla paylaşacağını bildirdi.

Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, müjde olarak verdiği işçi, memur ve Bağ-Kur emeklilerimiz ile ilgili çalışmayı kabine toplantısı sonrası milletimizle paylaşacak. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da emeklilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.