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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, 7. Verimlilik ve Teknoloji Fuarı'nı ziyaret etti Açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, 7. Verimlilik ve Teknoloji Fuarı'nı ziyaret etti Açıklaması
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Bakanlık olarak bizler de daha adil ve daha müreffeh bir çalışma hayatı için hayata geçirdiğimiz desteklerimiz ve projelerimizle 7. Verimlilik ve Teknoloji Fuarı'ndaki yerimizi aldık.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Bakanlık olarak bizler de daha adil ve daha müreffeh bir çalışma hayatı için hayata geçirdiğimiz desteklerimiz ve projelerimizle 7. Verimlilik ve Teknoloji Fuarı'ndaki yerimizi aldık." ifadesini kullandı.

Ankara Bilim Üniversitesi tarafından ATO Congresium'da düzenlenen 7. Verimlilik ve Teknoloji Fuarı'nı ziyaret eden Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Ankara Bilim Üniversitesi ve Türkiye Verimlilik Vakfı tarafından düzenlenen 7. Verimlilik ve Teknoloji Fuarı'nda ülkemizin kalkınma mücadelesine katkı veren öncü girişimcilerimiz, teknoloji alanındaki başarı hikayelerinin mimarı gençlerimiz ve akademi dünyamızın temsilcileriyle buluştuk. Bakanlık olarak bizler de daha adil ve daha müreffeh bir çalışma hayatı için hayata geçirdiğimiz desteklerimiz ve projelerimizle 7. Verimlilik ve Teknoloji Fuarı'ndaki yerimizi aldık. Bilgi almak isteyen vatandaşlarımız, Sosyal Güvenlik Kurumumuz, Türkiye İş Kurumumuz, Mesleki Yeterlilik Kurumumuz, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğümüzün stantlarını 27 Nisan'a kadar ziyaret edebilirler. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa etme yolunda gençlerimizi tüm alanlarda destekliyor, onlara güveniyoruz."

Kaynak: AA / Betül Bilsel - Güncel
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