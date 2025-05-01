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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, işçilerle bir araya geldi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, işçilerle bir araya geldi
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde işleri başında bulunan emekçilerle buluştu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde işleri başında bulunan emekçilerle buluştu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Işıkhan, Altındağ Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü personeli ile bir araya geldi.

Burada işçilerle sohbet eden Bakan Işıkhan, işçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı.

Işıkhan, 1 Mayıs'ı bir protokol günü olarak değil, işçi ve emekçilerle kutladıklarını belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 1 Mayıs'ın, 2009'da resmi tatil ilan edildiğini hatırlatan Işıkhan, 1 Mayıs'ın bayram havasında kutlandığını kaydetti.

Işıkhan, Altındağ'daki pazar yerini de ziyaret ederek, işçilerle birlikte temizlik yaptı.

Daha sonra Pursaklar ilçesine geçen Işıkhan, bir benzin istasyonunu, nöbetçi eczaneyi ve taksi durağını ziyaret ederek, günün ilk saatinde mesaisi başında olan çalışanların 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı.

Kaynak: AA / Yusuf Soykan Bal - Güncel
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