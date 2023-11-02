Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, Bakanlığının bütçe görüşmelerinde soruları yanıtladı: (2)

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Kovid-19 salgını kapsamında yapılan ödemelerle 91 milyar lira civarına gerileyen İşsizlik Sigortası Fonu'ndaki paranın, bugün itibarıyla 176,7 milyar liraya ulaştığını bildirdi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Kovid-19 salgını kapsamında yapılan ödemelerle 91 milyar lira civarına gerileyen İşsizlik Sigortası Fonu'ndaki paranın, bugün itibarıyla 176,7 milyar liraya ulaştığını bildirdi.

Işıkhan, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarının 2024 yılı bütçe görüşmelerinin ardından milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

İzmit Belediyesine neden haciz uygulandığına ilişkin soru üzerine Işıkhan, İzmit Belediye Başkanlığının SGK'ye yaklaşık 153 milyon lira borcu bulunduğunu söyledi.

Bu belediyeye ait Bekaş Bilişim, Bayındırlık, İnşaat, Özel Sağlık, Eğitim A.Ş. ile Sarbaş İnşaat, Özel Eğitim, Sağlık, Akaryakıt, Gıda, Turizm, Ticaret Anonim Şirketi'nin toplamda yaklaşık 318,8 milyon lira prim borcunun olduğunu dile getiren Işıkhan, "Belediyeye ait borçların ödenebilmesi için 435 gayrimenkul, belediyenin kendisince SGK'ye olan borçlarına karşılık teklif edilmiştir. Belediye tarafından önerilen gayrimenkullerin ada parsel numaralarında hatalar bulunduğu anlaşıldığından herhangi bir işlem tesis edilmemiş, bunun üzerine belediyenin tüm gayrimenkullerine haciz işlemi uygulanmıştır. Son olarak belediye başkanlığının teklif ettiği yaklaşık 30 adet gayrimenkulün takasa uygun olup olmadığı SGK İl Müdürlüğünce ön değerlendirmeye tabi tutulmaktadır. Yapılan inceleme, değerlendirme sonucu teklif edilen gayrimenkullerin SGK'ye olan borçlarına karşılık kabul edilip edilmeyeceğine SGK Yönetim Kurulunca karar verilecektir." diye konuştu.

Belediyeler arasında ayrım yapılmadığını belirten Işıkhan, tüm borçlu belediye başkanlıklarına ve varsa şirketlerine bu usulün uygulandığını anlattı.

Bazı muhalefet milletvekillerinin, yönetimi AK Parti'li olan kaç belediyeye haciz işlemi uygulandığına ilişkin sorusuna Işıkhan, "2023 yılında AK Parti'de 23, MHP'de 7, kayyum belediyelerinde bir haciz işlemi gerçekleştirilmiştir." yanıtını verdi.

"Bu baraj sendikalara üye olma barajı değil"

Işıkhan, Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) ile Sputnik Türkiye Haber Ajansı arasında toplu iş sözleşmesinin imzalanamaması ve sendikalı çalışanların işten atılması konusuyla ilgili soru üzerine, "Türkiye Gazeteciler Sendikası tarafından işverenin sendikal ayrımcılık yaptığı iddiasıyla inceleme talep edilmiş, inceleme devam etmektedir." dedi.

"Sendikalara yüzde 2 baraj şartının getirildiği ve barajı aşamayan sendikaların kapatılmasının amaçlandığı" iddiasına ilişkin Işıkhan, böyle bir şeyin söz konusu olmadığını belirterek "Bu baraj sendikalara üye olma barajı değil, toplu sözleşme gereği memur sendikalarına üye olan memurlara ödenen toplu sözleşme ikramiyesiyle ilgilidir. 22 Aralık tarihinde 375 sayılı Kanun Hükmündeki Kararnamede yapılan değişiklik neticesinde, sendika çalışanlarına ödenecek toplu sözleşme ikramiyeleri yüzde 2 barajını aşan memur sendikaları için 1080 lira, yüzde 2 barajının altında kalan sendikalar için ise 382 lira olarak belirlenmiştir. Bu uygulama nedeniyle kapanan hiçbir sendikamız bulunmamaktadır." ifadesini kullandı.

Bakan Işıkhan, İŞKUR'un engelli istihdamıyla ilgili de değerlendirmede bulunarak, 2002'den 2023'ün eylül ayı sonuna kadar İŞKUR tarafından 460 bin 52 engelli vatandaşın işe yerleştirilmesine aracılık yapıldığını, engellilerin kendi işlerini kurmaları için 150 bin liraya kadar hibe desteği sağlandığını ve bu kapsamda 2014'ten itibaren 3 bin 535 iş kurma projesine destek verildiğini bildirdi.

İki hafta önce Üçlü Danışma Kurulunun toplandığını anımsatan Işıkhan, Ekonomik ve Sosyal Konsey'in de toplanacağını, bununla ilgili Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile istişare halinde olduklarını söyledi.

Işıkhan, "SGK'nin özerk yapısının değiştirileceği" iddiasına ilişkin "SGK, bildiğiniz gibi özerk bir şekilde yönetilmektedir. Bu kapsamda yönetim anlayışının değiştirilmesi ya da değiştirilmesine yönelik bir çalışmamız söz konusu değildir." dedi.

"2023'te işsizlik sigortası fonundan pasif iş gücü programlarına 19,7 milyar lira ödeme yapıldı"

İşsizlik Sigortası Fonu'nun son durumuna ilişkin soru hakkında Işıkhan, şu ifadeleri kullandı:

"Pandemi başında İşsizlik Fonu'ndaki paramız 132 milyar lira iken pandemi kapsamında yapılan yoğun ödemelerle birlikte 91 milyar civarına gerilemişti. Fon kaynaklarının doğru yatırım araçlarına yönlendirilmesiyle fon varlığımız bugün itibarıyla rekor seviyeye ulaşarak 176,7 milyar lira olmuştur. Çok önemli bir rakam. Bunun yanında 2023 yılı içerisinde İşsizlik Sigortası Fonu'ndan pasif iş gücü programları kapsamında 19,7 milyar, aktif iş gücü programları kapsamında 12,3 milyar lira, istihdam teşviki, bu da çok önemli, bu doğrultuda 32 milyar lira, staj desteği kapsamında 32 milyar lira olmak üzere toplamda 97,5 milyar lira ödeme yapılmıştır."

Bakan Işıkhan, çalışanların vergi yüküne ilişkin soru üzerine "2008 yılında sosyal güvenlik reformuyla ilk defa 5 puanlık prim teşvikini uygulamaya koyduk. Türkiye, prim artı vergi yükü bakımından yüzde 37,22 oran ile OECD ortalamasına (yüzde 34,59) yakın bir düzeydeyken AB ortalamasının altındadır. Sonuç olarak, asgari ücret desteğinin 500 liraya çıkarılmasıyla birlikte -ki bu 500 lirayı işçiye ödüyoruz- bu oran, OECD ülkeleri ortalamasıyla aynı seviyeye gelmişti." ifadelerini kullandı.

Bakanlığın hedefleri arasında yer alan "2028 yılı sonuna kadar 5 milyon ilave istihdam sağlamak" hedefinin nasıl gerçekleştirileceğine dair soruya karşılık Işıkhan, şunları kaydetti:

"Her yıl inşallah 900 bine yakın bir istihdam artışı öngörüyoruz. Dünya nasıl yaşlanıyorsa Türkiye de gittikçe yaşlanıyor. Demans, Alzheimer ve parkinson gibi rahatsızlıkların oranı gittikçe artıyor. Şunu da açıkça ifade etmemiz gerekir ki artık her evde bir Alzheimer hastası bulunmakta. Allah korusun ama bunun ilacı da yok. Bu yönde bakım konusu çok önemli bir konu olarak gündemimize geliyor ve burada inşallah genç iş gücünü bu bakım sektörüne yönlendirmemiz doğrultusunda da 5 milyon değil belki daha fazla istihdam yaratacağız. Ancak burada tabii ki gençlere yönelik motivasyonların arttırılması yönünde çalışmalar yapmam gerektiğini ben çok iyi biliyorum."

Kocaeli'de bazı iş yerlerinde yaşanan iş kazalarına ilişkin soru üzerine Işıkhan, 2 gün önce görüştükleri valinin kendilerinden bu konuda talepleri olduğunu belirterek, konuyla ilgilenmeleri için iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili özel bir heyet görevlendirdiklerini bildirdi.

Mevsimlik ve tarım işçilerinin sorunlarının da kendileri için çok önemli olduğunun altını çizen Işıkhan, "Bu konuda valiliklerimizin başkanlığında bir düzenlemeyi hayata geçireceğiz. Özellikle mevsimlik tarım işçilerinin insana yakışır iş ortamlarında çalışıp üretmeleri, ekonomiye destek vermeleri, bunun yanında sosyal güvenliklerini sağlamaları konusunda desteklerimiz olacaktır." dedi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, görüşmelerin ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Mesleki Yeterlilik Kurumunun 2024 yılı bütçeleri kabul edildi.

Bütçenin kabul edilmesinin ardından Komisyon Başkanı Mehmet Muş, birleşimi, yarın saat 10.00'da toplanmak üzere kapattı.

(Bitti)