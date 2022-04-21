Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin: "Temmuz ayında emeklilerin yüzü gülecek" - Haberler

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin: "Temmuz ayında emeklilerin yüzü gülecek"

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin: 'Temmuz ayında emeklilerin yüzü gülecek'

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Temmuz ayında emeklilerin yüzü gülecek" dedi.

ISPARTA (İHA) - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Temmuz ayında emeklilerin yüzü gülecek" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin Isparta'ya geldi. AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi il başkanlıklarını ziyaret ettikten sonra basın açıklaması yapan Bakan Bilgin, "Önümüzdeki Temmuz ayında emeklilerimizin en düşük emekli maaşını onların yüzünü güldürecek bir seviyeye çıkaracağız. Başka bir tarihi adım daha attık. Enflasyon yüzde 36 iken asgari ücreti yüzde 50 arttırdık. Dolayısıyla bugün enflasyon daha hızlı arttığı için bir miktar aşınma olmuş olabilir, ama biz bunu da bugünkü enflasyonla mücadele programımızın içerisinde değerlendirip ölçüyoruz. Netice itibari ile gelecek Aralık ayında bu konuyu yeniden ele aldığımız zaman hiç kimsenin beklemediği sosyal refah içeren bir artışı gerçekleştireceğimizi toplum tahmin ediyordur. Çünkü biz bunu geçtiğimiz Aralık ayında başardık yeni yıla asgari ücrette yüzde elli zamla girdik. Son olarak ise asgari ücret düzeyindeki bütün ücret gelirlerinin vergisini kaldırdık" diye konuştu.

(Oğuzhan Uysal - İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel

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