Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, Isparta AK Parti İl Başkanlığında konuştu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Bugünkü konjonktürel krizin Türkiye'ye yansımalarını görüyoruz ama bunlar çözülecek şeylerdir. Türkiye üretim gücünü ayakta tuttukça bu sorunları çözer, aşar." dedi.

AK Parti Isparta İl Başkanlığını ziyaret eden Bilgin, burada yaptığı konuşmada, AK Parti'nin 20 yıllık iktidar döneminde Türkiye'nin demokratikleşme sürecinin ilerlemesinde milletin büyük desteğini aldığını söyledi.

Partinin gücünün, Türkiye'nin demokratikleşmesiyle birlikte milletle bütünleşmesinden geldiğini belirten Bilgin, bugünlerde salgının, küresel ekonomik krizin yansımalarının yaşandığını ifade etti.

Bilgin, enflasyon gerçeğini gördüklerine ve bununla mücadele için bir ekonomik program yürüttüklerini dile getirerek "Biz bunu başaracağız ve ileriye doğru yürüyüşümüzü devam ettireceğiz." diye konuştu.

Türkiye'nin 20 yılda nereden nereye geldiğini orta yaştaki herkesin çok daha iyi bildiğini anlatan Bilgin, "Bu hikaye henüz bitmedi, bu uzun bir hikaye, daha yazılacak çok uzun sayfası var. Bu hikaye aynı zamanda Türkiye'nin bağımsızlık mücadelesidir. Türkiye güçlü oldukça, insanlarının refahı arttıkça, tarımı ve sanayisi güçlendikçe uluslararası ilişkilerde ve dünya siyasetinde nasıl bir rol oynayacağını hepimiz çok kısa sürede bizzat yaşayarak gördük." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin Akdeniz'den dışlanmak istendiğini aktaran Bilgin, Kıbrıs'ta KKTC'nin bağımsızlığına bile tahammül edilmediğini vurguladı.

Türkiye'nin Akdeniz'de bulunan petrol ve doğal gaz gibi zenginliklerin dışında bırakılmak istendiğini vurgulayan Bilgin, "Libya'da, Suriye'de ne işiniz var?" denildiğini belirterek şöyle devam etti:

"Türkiye bütün bu coğrafyalarla tarihsel bağları var. Sadece tarihsel bağları da yok, aynı zamanda jeopolitik ortaklıkları var. Akdeniz'de Libya'yla yapılan anlaşma bizim orada doğal zenginliklerimizin anlaşmasıdır. Akdeniz'den Karadeniz'e, Karadeniz'den Kafkaslara kadar koca bir köprümüz var. Orta Asya'ya kadar uzanan koca bir coğrafyada hem tarihsel beraberliğimiz hem de oradaki haklarla kardeşlik hukukumuz var."

Bilgin, Türkiye'nin Akdeniz'de ve Karadeniz'de de olacağına vurgu yaparak Türkiye'nin Afrika'dan Asya'ya kadar olan bütün coğrafyadaki ilişkilerine bağımsızca kendisinin karar vereceğini aktardı.

Dünyada yaşanan enerji, doğal gaz, ulaştırma, tedarik krizlerinin enflasyon olarak ülkeye yansıdığını anlatan Bilgin, bu sorunları aşmak için Türkiye'nin ihracata dayalı bir büyüme modelini sürdürdüğünü söyledi.

"Türkiye üretim gücünü ayakta tuttukça bu sorunları çözer, aşar"

Türkiye'nin ayda yaklaşık aylık 20 milyar dolar ihracat yapan bir ülke haline geldiğine işaret eden Bilgin şunları kaydetti:

"20 milyar dolardan bahsediyoruz. Dolayısıyla sanayiye dayalı bir büyüme modeli, tarımı modernize ederek ihracata dayalı bir kalkınmayla başarılacaktır. Bugünkü konjonktürel krizin Türkiye'ye yansımalarını görüyoruz ama bunlar çözülecek şeylerdir. Türkiye üretim gücünü ayakta tuttukça bu sorunları çözer, aşar. Çalışma hayatında da çok önemli şeyler yaptık. Türkiye'nin geçen yıl yıllık enflasyonu yüzde 36 olduğunda biz kamu personelimize yüzde 31 zam, aynı şekilde işçilerimize, emeklilerimize o yansımayı yaptık. Dolayısıyla en düşük emekli maaşı 1500 liraydı, biz onu 2500 lira yaptık. Önümüzdeki temmuzda en düşük emekli maaşını onların yüzünü güldürecek seviyeye çıkaracağız. Buradan söylüyorum sadece emeklilerimizi değil, kamu personelini, memur emeklilerini, işçilerimizi de mutlu edecek müjdeyi temmuzda vereceğiz. Başka tarihi bir adım daha attık, asgari ücreti enflasyon yüzde 36 iken yüzde 50 artırdık."

Bilgin, bugünkü enflasyonu da enflasyonla mücadele programı içinde değerlendirdiklerini belirterek "Netice itibarıyla aralıkta yeniden ele aldığımız zaman orada da hiç kimsenin beklemediği sosyal refah içeren bir artışı gerçekleştireceğimizi toplum tahmin ediyordur. Çünkü biz bunu geçtiğimiz aralıkta başardık. Yeni yıla yüzde 50'lik artışla girdik. Daha önemli bir şey de asgari ücret düzeyinde bütün ücret gelirlerinin vergisini kaldırdık. Bu tarihi adımları ben çok önemli buluyorum. Sosyal güvenlik sistemimiz pandemi sürecinde çok kapsayıcı bir şekilde sosyal güvenlik hizmetini vermiştir." değerlendirmesinde bulundu.

Bilgin, 308 ilacın geri ödeme listesine alındığını açıklayarak sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bunların bir çoğunluğu kanser ilaçları ve SMA hastaları için pahalı ilaçlar. Bir kutusu yüz bin, yüz elli bin lira olan ilaçlar var. Bunların parasına bakmıyoruz. Milletimizin tedavisi için insanımızın ihtiyacı için ne gerekiyorsa onu yaparız. Bizim sosyal sigorta sistemimiz bu kapsamda gelişti. Bununla da övünüyoruz. Bazen bazı şikayetler oluyor. Emin olun o ilaçlar dünya tıp otoriteleri tarafından onaylandığı zaman onları da ödeme listesine alıyoruz. Şunu bilin ki Türk devleti hastasının kullanacağı ilacın pahalı olmasına bakmaz. Ne kadar pahalı olursa olsun ödediğimiz ilaçlar içinde de elli bin, yüz bin dolar olan ilaçlar var ve ödüyoruz. Ödemeye devam edeceğiz. Sağlıklı bir toplum olmanın şartları neyse onu yerine getireceğiz."

Vedat Bilgin, ardından MHP İl Başkanlığını ziyaret etti. Bilgin'e burada Ispartaspor forması hediye edildi.