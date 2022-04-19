Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu Açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, emeklilerin bayram ikramiyesinde artış yapılması yönünde bir kararlarının olmadığını belirterek, Ramazan Bayramı ikramiyelerinin 28 veya 29 Nisan'da ödeneceğini bildirdi.

Bakan Bilgin, NTV'de katıldığı canlı yayında, gündeme dair açıklamalarda bulundu ve soruları yanıtladı.

Emeklilere verilen bayram ikramiyesinde artış yapılıp yapılmayacağının sorulması üzerine Bilgin, "Bu zaten adı üstünde bayram ikramiyesi. Bu, ücret türü veya asgari ücret vesaire gibi bir şey değil. Şu anda öyle bir kararımız yok." karşılığını verdi:

Ramazan Bayramı ikramiyesinin ne zaman ödeneceği ve kamuya maliyetinin ne kadar olacağı sorusunu Bilgin, şu şekilde yanıtladı:

"Bunu bayramdan önce ödeyeceğiz. 28 veya 29 Nisan'da mutlaka ödenecek. İkramiyenin toplam maliyeti iki bayramda yaklaşık 25 milyar lira. Yani çok büyük bir rakam. Bugünkü ekonomik şartlar içerisinde bireysel olarak bakıldığı zaman 1100 lira ama kamu bütçesindeki karşılığı 25 milyar liradır. Petrolü, doğal gazı devlet sübvanse ediyor. Düşük gelir gruplarına daha fazla sübvanse ediyor ama buna rağmen çok yüksek. Neden, dışarıdan gelen bir kaynak, dövizle alıyoruz. Dünyada enerji fiyatları yükseldi ama bizde daha fazla yükseldi. Çünkü bizde dolardaki dalgalanmanın da yansımasıyla yükseldi. Yani bu 25 milyar, ilave bir 25 milyar lira daha diyelim. İlave 25 milyarı götürüp benzin ya da doğal gaz sübvansiyonu için kullansak, bu fiyatları yarı yarıya düşürebilecek bir rakamdır."

"Bu ekonomik programın başarılı olması lazım"

Bayram ikramiyelerinde enflasyona veya asgari ücrete ayarlı bir düzenlemenin Meclis'in gündeminde olmadığını belirten Bilgin, şu bilgileri verdi:

"Biz enflasyonla mücadeleyi esas alan bir ekonomik programı şu anda uyguluyoruz. Bu ekonomik programın başarılı olması lazım. Bunu bozacak herhangi bir girişimde bulunmamak lazım. Enflasyonu, ağustostan sonra yatay bir çizgiye, ondan sonra da aşağıya yönlendirebilirsek, bu Türkiye'nin yeni ekonomik programının başarısı, büyüme ve ihracat hedeflerine ulaşması, ihracata dayalı büyümenin neticelerini alması açısından fevkalade önemli. Dolayısıyla eşel mobil gibi laflar edenler de var. Bunlar hiper enflasyona gidişi tetikleyecek, Türkiye'yi enflasyon sarmalına düşürecek olaylara yol açar."

Asgari ücret

Bakan Bilgin, "asgari ücrette temmuz zammı tartışmaları"yla ilgili şu değerlendirmelerde bulundu:

"Şu anda böyle bir şey gündemimizde yok. Zaten üç ay önce yüzde 50'nin üzerinde tarihi bir zamla arttırdık. Türkiye'nin tarihinde böyle bir şey yok. İlk defa bütün ücret türlerinde asgari ücret düzeyindeki geliri vergi dışı bıraktık. Bu tarihsel bir adım. Asgari ücret tartışması bunu üç ay sonra tartışırsanız, üç ay sonra tartışırsanız, daha sonra bir ay sonra tartışırsınız. Hiper enflasyon tehlikesi böyle bir şeydir. Böyle yanlış adımların sonucu olarak ortaya çıkar. Türkiye, çok şükür şu anda her şeyi kontrol altında yürütüyor."

"3600 ek gösterge bu yıl Meclis'ten çıkacak"

3600 Ek Gösterge Komisyonu'nun 10 Mayıs'ta son kez toplanacağını, çıkan düzenlemenin Cumhurbaşkanına sunulacağını belirten Bilgin, "Daha sonraki aşama Meclis aşamasıdır. Bu yılın sonunda Meclis'ten çıkar diye düşünüyorum." dedi.

Bilgin, "Kamuoyunda Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) olarak adlandırılan kesimle ilgili bir çalışma olacak mı?" sorusuna, "Bu tartışmalar bazen Meclis'te de oluyor. Açıklamalarda bulunan bazı milletvekillerimiz oluyor. Siyasetçilerin bu açıklamaları yapması doğal bir şey. Şu anda gündemimizde bu yok. Ben gündemimizde olan konuları konuşmayı seviyorum. Gündemimizde 3600 ek gösterge var, kamudaki sözleşmeli çalışanlar var." yanıtını verdi.