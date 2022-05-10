Emekliler 6 aylık enflasyon oranında zam alacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, memur ve memur emeklilerine enflasyon farkının ödeneceğini, emeklilerin ise gerçekleşen 6 aylık enflasyon oranında zam alacaklarını hatırlattı.

(İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel