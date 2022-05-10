Emekliler 6 aylık enflasyon oranında zam alacak
İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, memur ve memur emeklilerine enflasyon farkının ödeneceğini, emeklilerin ise gerçekleşen 6 aylık enflasyon oranında zam alacaklarını hatırlattı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, memur ve memur emeklilerine enflasyon farkının ödeneceğini, emeklilerin ise gerçekleşen 6 aylık enflasyon oranında zam alacaklarını hatırlattı.
(İHA)
İhlas Haber Ajansı / Güncel