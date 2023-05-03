Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, Beyaz Bayrak Ödül Töreni'ne katıldı Açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Beyaz Bayrak uygulaması sendikal örgütlülüğe katkı yapacak. Beyaz Bayrak ile işletmeler devlet işlemlerinde bir adım öne geçecek. Daha önemlisi sosyal güvenlik destek primine ilave 1 puan vereceğiz." dedi.

Bakan Bilgin, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından sendikalı işletmelere verilen Beyaz Bayrak Ödülleri için bir otelde düzenlenen törene katıldı.

Buradaki konuşmasında emeğin verimliliğinin en önemli şartının sosyal barış olduğunu belirten Bilgin, şunları söyledi:

"Bunu sağlayan unsurlardan bir tanesi toplu iş sözleşmesi mekanizmasının fonksiyonelliğidir. Toplu iş sözleşme düzeni demokratik sistemlerin en önemli kurumudur ve Türkiye bunu uzun yıllardır tecrübe ediyor. Antidemokratik dönemler hariç bunu başarıyla uygulayan bir ülkeyiz ve bunu sürdürmekte kararlıyız."

Bakan Bilgin, uzun yıllardır işçi ve işveren kesimiyle Beyaz Bayrak uygulamasını hayata geçirme ideallerinin olduğunu belirterek, "Bu, 10 yılı aşkın süredir konuştuğumuz bir şeydi. Bunu uygulamak bize nasip oldu. Beyaz Bayrak 'düzgün iş' diyor. İşveren, 'ben işimi düzgün yapıyorum' diyor. Bu iddia fevkalade önemli ve değerli. Ben bütün işletmelerin bu iddiaya sahip çıkmasını istiyorum. Biz bakanlık olarak düzgün işletmelerle yolumuza devam etmek istiyoruz." dedi.

"İŞKUR projelerinden öncelikle onlar faydalanacak"

Belirli koşulları sağlayan işletmelere Beyaz Bayrak verileceğini ve bu işletmelere belirli faydalar sağlanacağını bildiren Bilgin, şunları ifade etti:

"Beyaz Bayrak uygulaması sendikal örgütlülüğe katkı yapacak bir uygulama. Örgütlü işletmelerimize ciddi katkılarımız olacak. İŞKUR projelerinden öncelikle onlar faydalanacak. Hem üretim sürecine katılım projesinde hem iş başı eğitim projesinde Beyaz Bayraklı işletmeler öncelikle yararlanacak. Bunun dışında ihracatçı firmalarımız, ihracat sürecindeki bütün prosedürleri aşmada bir adım önde olacak. Beyaz Bayrak ile birlikte vereceğimiz sertifika kendilerini devlet işlemlerinde bir adım öne geçirecek. Daha önemlisi sosyal güvenlik destek primine ilave 1 puan vereceğiz. Emekçilerimiz örgütlüyse, o iş yerinde toplu iş sözleşmesi mekanizması işliyorsa, işletmelerimiz düzgün iş yapıyorsa onların yanındayız. Türk devleti sosyal bir devlettir. Emekçilerin hukukunu savunmak, düzgün iş yapan işletmelerin hukukunu savunmak da sosyal devletin Çalışma Bakanının görevidir. Ben bu görev bilinciyle Beyaz Bayrak uygulamasının devletimize, milletimize, iş yerlerimize ve çalışma hayatına katkı yapacağına inanıyorum."

700 binden fazla kamu işçisinin mali ve sosyal haklarının belirleneceği Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü'ne de değinen Bilgin, "TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ ile cuma günü bir defa daha ele alacağız. Bir uzlaşmaya zaten yaklaştık. Bunu da çözüm yoluna sokacağız." bilgisini verdi.

20 işletmeye Beyaz Bayrak verildi

Üzerinde "Düzgün İş Örgütlü İşyeri" sloganı yer alan Beyaz Bayrak'ta, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının logosu da bulunuyor.

İşletmelerin Beyaz Bayrak Ödülü alabilmesi için belirli koşullara sahip olması gerekiyor. Bunlar; kayıtlı istihdam, idari para cezası uygulanmaması, toplu iş sözleşmesi olması, 50 ve üzerinde çalışanı bulunması, Sosyal Güvenlik Kurumuna prim borcu olmaması, iş sağlığı ve güvenliği koşullarını yerine getirmesi ve işletmede iş kazası yaşanmaması.

Konuşmaların ardından Bakan Bilgin, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol ve TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, Beyaz Bayrak Ödülleri'ni kazanan işletmelerin temsilcilerine sertifikalarını takdim etti.

Ödüller, Ford Otomotiv, Tat Gıda, Kordsa Teknik Tekstil, Alarko Carrier, Türkiye Şişe ve Cam, NG Kütahya Seramik Porselen Turizm AŞ, Socar Türkiye, Siemens, Bosch, Kale Radyatör, İstikbal Mobilya, Tetra Pak Paketleme, Borusan Mannesmann Boru, Pınar Süt, TÜPRAŞ, Vakko, Kolin İnşaat, Sanko Tekstil, Sarkuysan Elektrolitik ve Oyak Çimento'ya verildi.