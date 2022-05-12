Çalışma: Kovid-19'u Hastanede Geçiren Hastaların Yarısı İki Yıl Sonra da Semptom Bildiriyor

BEİJİNG, 12 Mayıs (Xinhua) -- Kovid-19 ile ilgili gerçekleştirilen en uzun süreli izleme çalışması, hastaneye kaldırılan Kovid-19 hastalarının yarısının, hastalığa yakalanmalarından iki yıl sonra hala semptomlardan en az birini gösterdiklerini ortaya koydu. Perşembe günü Lancet Respiratory Medicine dergisinde yayınlanan çalışma, Çin'de Kovid-19 hastalığına yol açan koronavirüse yakalanmış yaklaşık 1.200 hastanın, nüfusun geneline göre daha kötü sağlık durumuna ve yaşam kalitesine sahip olma eğiliminde olduğuna işaret ediyor.

Çin-Japonya Dostluk Hastanesi, Çin Tıbbi Bilimler Akademisi, Peking Union Tıp Fakültesi Hastanesi ve Tsinghua Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden araştırmacılar; Wuhan'daki Jinyintan Hastanesi'nde 7 Ocak 2020 ile 29 Mayıs 2020 tarihleri arasında akut Kovid-19 tedavisi gören 1.192 katılımcının sağlık durumunu altı ay, 12 ay ve iki yıl sonrasında değerlendirdiler. Taburcu edildikleri tarih itibarıyla medyan yaşı 57 olan grup; altı dakikalık yürüme testi, laboratuvar testleri ve semptomlar hakkında anketler, akıl sağlığı, sağlığa ilişkin yaşam kalitesi, işlerine geri dönüp dönmedikleri ve taburcu olduktan sonra sağlık hizmeti alıp almadıklarına bakılarak değerlendirildiler.

Çalışmada, hastalığa ilk yakalanmalarından altı ay sonra katılımcıların yüzde 68'inin en az bir adet uzun süren Kovid-19 semptomu bildirdiği, enfeksiyondan iki yıl sonra da katılımcıların yüzde 55'inin; halsizlik, kas zayıflığı ve uyku zorluğu dahil semptomlar bildirdiği görüldü.

Çalışmaya göre katılımcılar tarafından bildirilen şikayetler; eklem ağrısı, çarpıntı, baş dönmesi, baş ağrısı ve anksiyete veya depresyonu da içeriyor. Çalışmanın sorumlu yazarı olan Çin-Japonya Dostluk Hastanesi'nden Cao Bing, "Bulgularımız, hastanede tedavi gördükten sonra iyileşen Kovid-19 hastalarının belli bir oranının, başlangıç enfeksiyonunu atlatmalarına karşın Kovid-19'dan tam iyileşmeleri için iki yıldan uzun bir süreye ihtiyaç duyduklarına işaret ediyor" dedi.

Yazarlar, çalışmaya katılmayanların katılanlardan daha az semptoma sahip olabilecekleri ve bunun da uzun süreli Kovid-19 semptomlarının olduğundan fazla gösterilmesine neden olabileceği gerçeği de dahil olmak üzere çalışmanın sahip olduğu sınırlamaları kabul ettiklerini belirtiyorlar. Ancak Cao, "Kovid-19 geçiren kişilerin önemli bir oranına destek verilmeye devam edilmesine bariz bir ihtiyaç" olduğunu söyledi.

Xinhua / Güncel