Çalışma Bakanı Işıkhan'dan Asgari Ücret Açıklaması: Enflasyona Ezdirilmemesi Yönünde Kararın Çıkması İçin İnşallah Bir Tercih Söz Konusu Olacaktır

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda “Asgari ücret bizim için çok temel konulardan bir tanesi. Ülkenin içinde bulunduğu sosyal ve ekonomik durum, geçem şartları göz önünde bulundurularak ödenmektedir. Bazı iş adamlarımızla görüştüğümüzde bu temel bir asgari ücrettir. Bunun üzerinde ücret ödeyen iş insanlarının olduğuna da tanık olduk. Tabi diyeceksiniz haklı olarak, bunun altında da ödeyenler var filan. Vicdan burada çok önemli. Asgari ücrette temel hedefimiz satın alma gücünün düşmemesidir. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde her zaman söylediğimiz gibi enflasyona ezdirilmemesidir. İnşallah aralık ayında da komisyonumuzu toplayacağız. Orada da inşallah enflasyona ezdirilmemesi yönünde kararın çıkması için inşallah bir tercih söz konusu olacaktır… 16,4 milyon SGK çalışanımız olurken, 6,6 milyon işçi asgari ücretli. Asgari ücretli çalışan kardeşlerimizin oranı yüzde 40” dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda "Asgari ücret bizim için çok temel konulardan bir tanesi. Ülkenin içinde bulunduğu sosyal ve ekonomik durum, geçem şartları göz önünde bulundurularak ödenmektedir. Bazı iş adamlarımızla görüştüğümüzde bu temel bir asgari ücrettir. Bunun üzerinde ücret ödeyen iş insanlarının olduğuna da tanık olduk. Tabi diyeceksiniz haklı olarak, bunun altında da ödeyenler var filan. Vicdan burada çok önemli. Asgari ücrette temel hedefimiz satın alma gücünün düşmemesidir. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde her zaman söylediğimiz gibi enflasyona ezdirilmemesidir. İnşallah aralık ayında da komisyonumuzu toplayacağız. Orada da inşallah enflasyona ezdirilmemesi yönünde kararın çıkması için inşallah bir tercih söz konusu olacaktır… 16,4 milyon SGK çalışanımız olurken, 6,6 milyon işçi asgari ücretli. Asgari ücretli çalışan kardeşlerimizin oranı yüzde 40" dedi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın 2024 yılı bütçe teklifi görüşüldü. Bakan Vedat Işıkhan milletvekillerinin sorularını yanıtladı. "Hepimiz aynı gemideyiz, ben 85 milyon vatandaşımızın Sosyal Güvenlik Bakanıyım" diyen Işıkhan, bakan olarak sorumluluklarından bahsederek, "Hepimiz bu ülkenin vatandaşlarıyız, öğle yemeğinde olduğu gibi bir araya gelip daha müreffeh bir Türkiye için birlikte çalışabiliriz" diye ekledi.

Işıkhan, "Çalışanlarımızın hiçbirini enflasyona ezdirmeyeceğimizi tekrar ifade etmek istiyorum. Bize düşen görev en hakkaniyetli ve sürdürülebilir sonucun ortaya çıkmasını sağlamak" dedi.

Işıkhan, emeklilerin aylıklarıyla ilgili gelen sorulara, 2002 yılından bu yana yapılan artış oranını aktararak, şöyle yanıt verdi:

"2002 yılında 6,5 milyon olan emekli aylık hak sahibi sayısının 15,8 milyona ulaştığını ve sosyal güvenlik kapsamının sürekli genişlediğini dikkate almak zorundayız. Biz de Bakanlık olarak emeklilerimizin ücret artışının yanında sosyal boyunuzun güçlendirilmesini gerektiğini düşünmekteyiz. Gelecek dönemlerde adımlarımız söz konusu olacak. Kültür sanat, eğitim, ulaşım, toplumsal yaşama katılım boyutlarında olacaktır. Emeklilerimizin artık kahve köşelerinde ya da başka köşelerde vakit geçirmesi asla kabul etmediğim bir şeydir. Sosyal iyileştirmeyi, sosyal politika hocası olduğum için benim için çok önemli."

"TİP1 DİYABETLİ ÇOCUKLARIN CİHAZLARI DEĞERLENDİRİLECEK"

Işıkhan, sağlığa erişimde vatandaşların problemi olmadığını söyleyerek, prim borçlar olsa daha tedavi olabildiklerini belirtti. Işıkhan, "TİP1 diyabetli çocuklar için şeker ölçüm cihazı, benim de üzüldüğüm bir konu. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla gündeme geldi. SGK Başkanımızla da işbirliği içindeyiz. Sensörlü şeker ölçüm cihatlarının geri ödeme kapsamına alınması nottasında, sağlık hizmetleri fiyatlandırması komisyonunda olumlu şekilde değerlendirilecek" dedi.

Işıkhan, emeklilikte yaşa takılan düzenlemesinden yararlanması gerekirken halen bekleyen emekliler olduğu yönüdeki eleştirilere karşı "Normal dönemlerde 440 bin aylık bağlanırken, EYT sürecinde biz bunu aylık olarak gerçekleştirdik. Ben istanbulda SGK personelini ziyaret ederken, çocuklarını yanında getiriyorlardı. Gece gündüz çalışan personelimiz oldu. Fazla mesai olmamasına rağmen, 3 ay ödeyebildik" dedi.

"ASGARİ ÜCRETLİ ORANI YÜZDE 40"

Işıkhan, asgari ücret konusunda, "Asgari ücret bizim için çok temel konulardan bir tanesi. Ülkenin içinde bulunduğu sosyal ve ekonomik durum, geçim şartları göz önünde bulundurularak ödenmektedir. Bazı iş adamlarımızla görüştüğümüzde bu temel bir asgari ücrettir. Bunun üzerinde ücret ödeyen iş insanlarının olduğuna da tanık olduk. Tabi diyeceksiniz haklı olarak, bunun altında da ödeyenler var filan. Vicdan burada çok önemli. Asgari ücrette temel hedefimiz satın alma gücünün düşmemesidir. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde her zaman söylediğimiz gibi enflasyona ezdirilmemesidir. İnşallah aralık ayında da komisyonumuzu topluyacağız. Orada da inşallah enflasyona ezdirilmemesi yönünde kararın çıkması için inşallah bir tercih söz konusu olacaktır… 16,4 milyon SGK çalışanımız olurken, 6,6 milyon işçi asgari ücretli. Asgari ücretli çalışan kardeşlerimizin oranı yüzde 40" diye konuştu.

Işıkhan, TGS'ye üye oldukları için işten atılan Sputnik işçileri konusunda ise "TGS tarafından işverenin sendikal ayrımcılık yaptığı iddiasıyla inceleme talep edilmiş, inceleme devam etmektedir" dedi.

Işıkhan, işsizlik sigortası fonuyla ilgili soruya, "Pandemi başında 132 milyar lirayken işsizlik fonundaki paramız, pandemi kapsamında yapılan ödemelerle birlikte 91 milyar civarına gerilemiştir. Fon kaynaklarının doğru yatırım araçlarına yönlendirilmesiyle, fon varlığımız rekor seviyeye ulaşarak 176 milyar lira olmuştur. 2023 yılı içinde işsizlik sigortasının fonundan basit iş gücü programları kapsamında 19,7 milyar, aktif iş gücü programlar kapsamında 12,3 milyar lira, istihdam teşviki 32 milyar lira, 3308 sayılı kanun kapsamında sağlanan istihdam desteği kapsamında 32 milyar lira olmak üzere toplamda 97,5 milyar lira ödeme yapılmıştır" diye bilgi verdi.