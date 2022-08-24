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Çalışanların "vergi mağduriyetine" çözüm: Vergi reformu

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Türkiye'de yüksek enflasyon karşısında alım gücü giderek azalırken, çalışanların aldığı zamlar da vergiye gidiyor.

Türkiye'de yüksek enflasyon karşısında alım gücü giderek azalırken, çalışanların aldığı zamlar da vergiye gidiyor. Ücretler enflasyon oranında artırılırken vergi dilimlerinin buna göre düzenlenmemesi sorunun ana kaynağını oluşturuyor. Uzmanlara göre, çalışanların mağduriyetini gidermek için vergi reformu yapılmalı.

Kaynak: DailyMotion.com / Güncel

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