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Çalışanların Gelirinde Son 20 Yılda Önemli Azalma

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Uluslararası Çalışma Örgütü'nün raporuna göre, son 20 yılda çalışanların gelirinde önemli bir azalma yaşandığı ve bu kaybın 2,4 trilyon dolara tekabül ettiği belirtildi. Rapor, Covid-19 pandemisinin gelirlerdeki düşüşte önemli bir etken olduğunu vurguluyor. Ayrıca, teknolojik gelişmelerin de gelir eşitsizliğini artırabileceği ifade ediliyor.

Uluslararası Çalışma Örgütü'nün küresel raporuna göre çalışanların gelirinde son 20 yılda önemli oranda azalma yaşandı. Söz konusu kayıp 2,4 trilyon dolara tekabül ediyor.Birleşmiş Milletler'e (BM) bağlı Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) tarafından yayınlanan bir rapora göre, dünya genelinde çalışanların son 20 yılda gelir pastasından elde ettiği pay önemli oranda azaldı. Bu durumun eşitsizliği arttırdığını vurgulayan rapor, 2004'ten bu yana maaşlı çalışanların küresel çapta toplam gelirinin yüzde 1,6 azaldığını ortaya koyuyor.

Raporda yüzde 1,6'lık düşüşle ilgili olarak, "Bu oran yüzde bazında önemsiz görünüyor olsa da, çalışanların 2004 yılındaki gelirlerinin sabit kalması hali ile kıyaslandığında, 2024 yılında 2,4 trilyon dolar kayba denk geliyor" ifadeleri kullanıldı.

ILO'dan "adil paylaşım" vurgusu

ILO raporu, çalışanların gelirlerindeki azalmanın başlıca sebeplerinden biri olarak Covid-19 pandemisine işaret ediyor. Son 20 yılda gelirlerde yaşanan düşüşün yarısı, 2020-2022 dönemini kapsayan pandemide gerçekleşmiş.

"Ülkeler çalışanların gelirlerinde daha da azalma yaşanması riskine karşı önlemler almak zorunda" diyen ILO Genel Direktör Yardımcısı Celeste Drake, "Bizim ekonomik kazanımları adil bir şekilde paylaştıran bir siyasete ihtiyacımız var. Bütünsel bir büyümeye ulaşmak ve sürdürülebilir gelişmeyi başarmak için örgütlenme özgürlüğüne, toplu sözleşme görüşmelerine ve etkili bir iş idaresini mümkün kılmalıyız" ifadelerini kullandı.

Teknolojik gelişmelerin olumsuz etkisi

Maaşlı çalışanların gelirlerindeki düşüşün bir sebebinin de, otomatizasyonu da kapsayan teknolojik gelişmeler olduğu belirtilen ILO raporunda, "Bu inovasyonlar bir yandan verimliliği ve üretimi arttırdı. Ancak çalışanların bu verimlilik ve üretimden kaynaklanan kara eşit bir biçimde ortak edilmediğine dair işaretler var" deniliyor.

Uluslararası Çalışma Örgütü hazırladığı raporda, giderek hayatın içinde daha fazla yer alan yapay zekanın da gelir paylaşımındaki eşitsizliği daha da artırabileceği endişesi dile getiriliyor.

ILO raporu, dünya genelinde çalışanların toplam gelirin yüzde 52,3'ünü elde ettiğini, geri kalan yüzde 47,7'lik payın ise arazi, makine, emlak ve patent sahibi sermayedarlar tarafından paylaşıldığını ortaya koyuyor.

Raporun dikkat çekici bir başka yanı istihdam, eğitim ya da öğretimde yer almayan 15-24 yaş arası gençlerin oranı ile ilgili. Bunun, 2015'ten bu yana küresel çapta yüzde 21,3'ten yüzde 20,4'e gerilemesine rağmen hala yüksek olduğu belirtilirken, Arap ülkelerinde her üç gençten biri, Afrika ülkelerinde ise her dört gençten birinin çalışma ya da eğitim/öğretim hayatında yer almadığı vurgulanıyor. Söz konusu gençler cinsiyetlerine göre ayrıldığında, dünya genelinde kadınların yüzde 28,2'sinin, erkeklerin de yüzde 13,1'nin istihdam, eğitim ya da öğretimden uzak olduğu görülüyor.

AFP / ET,HT

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Kaynak: Deutsche Welle / Güncel
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