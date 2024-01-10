Çalışan Gazeteciler Günü Kutlaması

Canik Ünye Gazeteciler Derneği Başkanı Ali Öztürk, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Öztürk, mesajında, en doğru haberi halka ulaştırmak için yaşanan zorluk ve zahmetlere rağmen gece gündüz gayret gösteren basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.

Basının, demokrasinin olmazsa olmazlarından biri olduğunu vurgulayan Öztürk, "Bu manada bizler toplumsal gelişmeleri tarafsız bir şekilde gündeme taşıyıp kamuoyu ile paylaşarak çok önemli, hatta hayati bir görevi yerine getirmekteyiz. Bu hayati görevi ifa edebilmek için zaman mefhumu gözetmeksizin çalışırken yaşadığımız zorluklar, harcadığımız emek ve gösterdiğimiz gayret aşikardır." ifadesini kullandı.

Basın çalışanlarının emekleriyle Ünye ve Ordu'nun Türkiye gündemine taşındığını aktaran Öztürk, dernek olarak meslektaşlarının görevlerini daha iyi yapabilmeleri, daha iyi koşullarda çalışabilmeleri için ellerinden gelen her türlü çabayı gösterdiklerini kaydetti.