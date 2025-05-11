Putin'in İstanbul teklifine yanıt veren Zelenski'nin önemli bir şartı var

Putin'in İstanbul teklifine yanıt veren Zelenski'nin bir şartı var
Gündem yaratacak iddia: PKK beklenen açıklamayı bugün 13.00'te yapacak

PKK beklenen açıklamayı bugün yapacak! Saat de verildi
Çalık Holding önünde dövülerek öldürülen Erol Eğrek'in son videosu ortaya çıktı

Erol Eğrek'in WhatsApp'ta paylaştığı son video ortaya çıktı
Cansız bedeni kuyuda bulunan Nagihan için aileden infaz kararı iddiası

Dayısının istismar edip kuyuya attığı Nagihan için kan donduran iddia

Çalışan Annelere Yarım Çalışma Ödeneği Desteği: 45 Bin Kişi Yararlandı

Çalışan Annelere Yarım Çalışma Ödeneği Desteği: 45 Bin Kişi Yararlandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İŞKUR, yarım çalışma ödeneği ile çalışan annelerin iş hayatından kopmaması ve çocuklarını sağlıklı bir şekilde büyütebilmeleri için toplamda 348,2 milyon lira destek sağladı. 2016'dan bu yana uygulanan bu programdan 45 bin 641 kişi yararlandı.

Türkiye İş Kurumunun ( İşkur ) çalışan annelerin iş hayatından kopmamaları ve çocuklarını sağlıklı şekilde büyütebilmeleri için sağladığı yarım çalışma ödeneğinden bugüne kadar 45 bin 641 kişi yararlandı, toplam 348,2 milyon lira destek verildi.

AA muhabirinin İŞKUR'dan edindiği bilgilere göre, kadınların iş gücüne katılımını artırmak ve sürdürülebilir istihdam sağlanması için destekler sunulmaya devam ediliyor.

Kadınların çalışma hayatında daha fazla yer alması için çalışmalarını sürdüren kurum, çalışarak çocuğunu büyütmek isteyen kadınlara yönelik 2016'da hayata geçirdiği yarım çalışma ödeneğiyle çalışan annelerin iş ve aile yaşamlarını dengelemelerine imkan sağlıyor.

Bu kapsamda doğum yapan kadın veya evlat edinenlere, yarım gün çalışmayı tercih etmeleri halinde destek veren kurum, ortaya çıkan gelir kaybını kısmen de olsa gideriyor.

Çalışan annelerin iş hayatından kopmamaları ve çocuklarını sağlıklı şekilde büyütebilmeleri için sağlanan yarım çalışma ödeneğinden bugüne kadar 45 bin 641 kişi yararlandı, toplam 348,2 milyon lira destek verildi.

Aranan şartlar

Yarım çalışma uygulamasından, doğum yapan kadın ile 3 yaşını doldurmamış çocuğu evlat edinen kadın veya erkek yararlanabiliyor.

Ödenekten yararlanılabilmesi için doğum veya evlat edinme tarihinden önceki son 3 yılda en az 600 gün işsizlik sigortası primi ödenmesi ve haftalık çalışma süresinin yarısı kadar fiilen çalışma şartları aranıyor.

Bu şartları taşıyanların ödenekten yararlanabilmesi için analık hali izninin bitiminden itibaren 30 gün içerisinde İŞKUR'a şahsen veya e-Devlet/İŞKUR e-Şube aracılığıyla başvurması gerekiyor.

Sigorta primleri İşsizlik Sigortası Fonu'ndan karşılanıyor

İşverenin, işçinin yarım çalışma talebini engelleme yetkisi bulunmuyor. İşveren, yarım çalışma yapacağı gün ve saat aralıklarını belirleyerek, işçiyi uygulama kapsamında çalıştırıyor.

Yarım çalışma süresi, birinci doğumda 60 gün, ikinci doğumda 120 gün, sonraki doğumlarda ise 180 gün uygulanıyor. Çoğul doğumlarda 30 gün eklenen bu süre, çocuğun engelli doğması halinde 360 güne yükseltiliyor. Yarım çalışma ödeneği ise bu sürelerin yarısı hesaplanarak ödeniyor.

Söz konusu destekten yararlananların, yarım çalışma ödeneği ödenen gün kadar, malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları ile genel sağlık sigortası primleri, prime esas kazanç alt sınırı üzerinden İşsizlik Sigortası Fonu'ndan karşılanıyor.

Kaynak: AA / Sefa Bilgitekin - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fast food devi Türkiye'ye geri dönüyor! 537 şube için yeni karar

Fast food devi Türkiye'ye geri dönüyor! 537 şube için yeni karar
85 yaşındaki kadının bahçesine göktaşı olduğu düşünülen bir cisim düştü

Tunceli'de 85 yaşındaki kadının bahçesine "servet" yağdı
Hesabına gelen para yüzünden askere gidemeyecek

Hesabına gelen para yüzünden askere gidemeyecek
Talimat Erdoğan'dan! AK Parti vatandaşlara 'Terörsüz Türkiye'yi anlatacak

Talimat Erdoğan'dan! AK Parti sahaya iniyor, gündemde tek bir konu var
Portekiz'de inanılmaz yarış! Tam şampiyonluk gitti derken Kerem Aktürkoğlu sahneye çıktı

Tam şampiyonluk gitti derken sahneye çıktı! Herkes onu konuşuyor
Evlilik kredisi alan çiftler çocuk sahibi olursa borçları silinecek

Yeni düzenleme yolda! Çocuk sahibi olanların kredi borçları silinecek
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.