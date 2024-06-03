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Çalışan Anneler İçin Destek Projesi Başlıyor

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Ankara, İstanbul ve İzmir'de, 12 ay boyunca çalışan annelere 325 avro (11 bin 339 TL) destek sağlanacağını açıkladı.

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Ankara, İstanbul ve İzmir'de, 12 ay boyunca çalışan annelere 325 avro (11 bin 339 TL) destek sağlanacağını açıkladı.

Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, çalışma hayatının her kademesinde kadınları desteklemeye devam ettiklerini belirtti. Sosyal Güvenlik Kurumu aracılığıyla; çocuk bakım sorumlulukları nedeniyle istihdamdan uzaklaşmanın önüne geçmek için anneleri desteklediklerini ve kayıtlı istihdamda kalmalarını sağladıklarını kaydeden Işıkhan, "Projemizin ikinci dönemine başvurular bugün itibarıyla başlıyor. Proje kapsamında; Ankara, İstanbul ve İzmir'de, 12 ay boyunca çalışan annelere 325 avro (11.339 TL) destek sağlanacak. Eğitimli ve sigortalı çocuk bakıcılığının teşvikini de sağlamayı hedeflediğimiz projeden toplam 7 bin kadın faydalanacak. Eğitimli Çocuk Bakıcılarının Teşviki Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi II (EDU-CARE II) kapsamında, başvuruları 'https://uyg.sgk.gov.tr/AvrupaBirligiveDisIliskilerProjePortali/EducareBasvuru/home.xhtml'faces-redirect=true' linki aracılığıyla e-Devlet üzerinden yapabilirsiniz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Vedat Işıkhan İstanbul Ankara İzmir Ekonomi Güncel Haberler

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