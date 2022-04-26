Çalıntı traktör 11 yıl sonra Ordu'da bulundu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Çalıntı traktör 11 yıl sonra Ordu'da bulundu

AA - Hayati Akçay - Güncel
 - Güncelleme:
Çalıntı traktör 11 yıl sonra Ordu'da bulundu

Tekirdağ'da 11 yıldır çalıntı araç olarak aranan traktör Ordu'da bulundu.

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da 11 yıldır çalıntı araç olarak aranan traktör Ordu'da bulundu.

Ordu Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Fatsa ilçesinde trafik kontrollerini aralıksız sürdürdüğü belirtildi. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Trafik kontrolü esnasında durdurulan üzerinde tescil plakası takılı olmayan traktörün, şasi ve motor numaralarından yapılan detaylı sorgulaması sonucu 59 AE 268 plakalı olarak tescilde kaydının bulunduğu ve Tekirdağ Polis Merkez Amirliği tarafından 11 yıldır çalıntı araç olarak arandığı tespit edilerek yakalanmış olup adli işlemlerin tamamlanmasına müteakip traktör sahibine teslim edilmiştir."

AA / Hayati Akçay - Güncel

Tekirdağ, Tragger, Traktör, Ordu, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title