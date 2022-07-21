Çalıntı otomobildeki 2 şüpheli, 30 kilometrelik takiple yakalandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Çalıntı otomobildeki 2 şüpheli, 30 kilometrelik takiple yakalandı

Demirören Haber Ajansı - Özgür Yıldız - Güncel
 - Güncelleme:
Çalıntı otomobildeki 2 şüpheli, 30 kilometrelik takiple yakalandı

YALOVA'da çalıntı otomobille polisten kaçan 2 şüpheli, 30 kilometrelik takibin ardından yakalanıp, gözaltına alındı.

YALOVA'da çalıntı otomobille polisten kaçan 2 şüpheli, 30 kilometrelik takibin ardından yakalanıp, gözaltına alındı.

Osmangazi Köprüsü Yalova Gişeleri çıkışında 34 RG 2837 plakalı otomobilin sürücüsü S.D. (40), polisin 'dur' ihtarına uymadı. Polis ekipleri, şüphelinin peşine düştü. Ekipler, 30 kilometrelik takibin ardından Kazım Patıl Caddesi'nde otomobili durdurdu. Araçtan inip yaya olarak kaçmaya çalışan S.D. ile E.B. (38), kısa sürede yakalanarak, gözaltına alındı. Çalıntı olduğu tespit edilen otomobildeki aramada farklı araçlara ait plakalar bulundu.Şüphelilerin emniyetteki sorguları sürüyor.


Demirören Haber Ajansı / Özgür Yıldız - Güncel

Osmangazi Köprüsü Yalova Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title