Çalıntı otomobil kaçarken kaza yaptı, şüpheli gözaltına alındı

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde çalıntı otomobil ile polisten kaçan şahıs, kovalamaca esnasında karşı istikametten gelen hafif ticari araç ile çarpıştıktan sonra kaçmaya çalışarak polise güçlük çıkaran zanlı gözaltına alındı. Kaza sonucunda trafik yoğunluğu oluştu ve polis ekipleri yola savrulan parçaları temizledi. Kazaya karışan şahıs ise polisler tarafından kelepçelenerek götürüldü.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde çalıntı otomobil ile polisten kaçan şahıs kazaya karıştı. Kovalamaca esnasında karşı istikametten gelen hafif ticari araç ile çarpıştıktan sonra kaçmaya çalışarak polise güçlük çıkaran zanlı gözaltına alındı.

Kaza, Köprübaşı Mahallesi Ankara Caddesi'nde meydana geldi. İ.K. isimli şüpheli çalıntı olduğu öğrenilen 54 AHU 016 plakalı otomobil ile polisten kaçmaya başladı. Kovalamaca esnasında eski Sakarya Köprüsü istikametinden gelen çalıntı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak karşı yönden gelmekte olan Şahin Gönülal idaresindeki 54 AER 120 plakalı hafif ticari araca çarptı. Kazanın ardından çalıntı otomobilden inerek kaçmaya çalışan ve polise güçlük çıkartan İ.K. gözaltına alınarak karakola götürüldü.

Yola savrulan parçaları polis temizledi

Kaza sebebi ile bölgede trafik yoğunluğu oluştu. Polis ekipleri trafiği kontrollü şekilde sağladı. Öte yandan, araçlardan yola savrulan parçaların bir kısmını da polis ekiplerinin temizlemesi dikkatlerden kaçmadı.

Polis kelepçeleyip götürdü

54 AER 120 plakalı hafif ticari aracın sürücüsü Şahin Gönülal, "Polisin kovaladığı çalıntı araba geldi bana çarptı. Yara almadım kazadan. Kaza sonrası kaçtı, polislere saldırdı ama polisler kelepçeleyerek götürdüler" dedi. Polis olaya ilişkin incelemesini sürdürüyor. - SAKARYA