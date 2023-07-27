Adana'da bir kişi çalıntı otomobil ile polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Yaklaşık 15 kilometre boyunca devam eden kovalamaca sonucunda şüpheli şahıs kullandığı otomobil ile sinyalizasyon direğine çarptı. Kazanın ardından araçtan inip yaya olarak kaçan şüpheli ara sokaklarda yakalandı.

Çalıntı otomobil ile kaçarken yakalandı, "Düz kontağı ben yapmadım" dedi

ADANA - Adana'da bir kişi çalıntı otomobil ile polisin "dur"ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Yaklaşık 15 kilometre boyunca devam eden kovalamaca sonucunda şüpheli şahıs kullandığı otomobil ile sinyalizasyon direğine çarptı. Kazanın ardından araçtan inip yaya olarak kaçan şüpheli ara sokaklarda yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Seyhan ilçesine bağlı Sümer Mahallesi ara sokaklarında devriye görevi yapan polis ekipleri gün içinde çalınan 31 LK 448 plakalı otomobili görünce "dur" ihtarında bulundu. İhtara uymayan otomobilin sürücüsü M.A. kaçmaya başladı. Yaklaşık 15 kilometre boyunca trafik kurallarını hiçe sayarak kaçan sürücü Seyhan ilçesine bağlı Kıyıboyu Caddesi'nde sinyalizasyon direklerine çarpınca durdu.

Ardından araçtan inen sürücü M.A yaya olarak kaçmaya başladı. Polisler, şüphelinin kaçtığı yere doğru alan daraltarak arama çalışması başlattı. Yapılan arama çalışmasında şüphelinin bir sitenin otoparkında saklandığı görüldü ve Seyhan Devriye Ekiplerine bağlı polisler tarafından yakalandı.

Yakalanan şüphelinin polise "Düz kontağı ben yapmadım" diyerek kendisini savunması dikkat çekti. Gözaltına alınan şüpheli polis merkezine götürüldü.