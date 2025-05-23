Çalıntı Otomobil Çetesi Operasyonda Yakalandı

Çalıntı Otomobil Çetesi Operasyonda Yakalandı
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Deprem, kaza ve yangın nedeniyle hurda hale gelen otomobilleri satın alarak motor ve şasi numaralarını değiştirip satarak milyonlarca lira vurgun yapan 3'ü kadın 9 şüpheli, polis tarafından yakalandı. Operasyonda toplam 36 çalıntı otomobil ele geçirildi.

DEPREM, Kaza, yangın gibi sebeplerle hurda haline gelen otomobilleri satın alarak, bu araçların motor ve şasi numaralarını çaldıkları otomobillere uyarlayarak tamir etmiş gibi yapıp sattıkları iddia edilen 3'ü kadın 9 şüpheli polis tarafından yakalandı. Şüphelilerle birlikte 36 çalıntı otomobil ele geçirildi. Şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından motor ve şasi numaraları değiştirilen halk arasında 'Change' otomobil olarak bilinen araçları yakalamak için operasyon yapıldı. Polis tarafından olayla ilgili yapılan çalışmada şüphelilerin deprem, kaza, yangın gibi sebeplerle kullanılmayacak duruma gelen hurda araçları satın aldıkları belirlendi. Şüphelilerin, bu araçlarla aynı renk, marka ve modeldeki araçları çaldıkları ve hurda araçların motor ve şasi numaralarını bu araçlara geçirdikleri öğrenildi. Daha sonra hurda araçları tamir etmiş gibi yaparak satan şüphelilerin milyonlarca liralık vurgun yaptığı belirlendi.

36 OTOMOBİL ELE GEÇİRİLDİ

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, önceki gün operasyon düzenledi. Operasyonda örgüt lideri olduğu iddia edilen Faruk G. ile birlikte 3'ü kadın 9 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınlar arasında Faruk G.'nin pilotaj eğitimi gören oğlu ile üzerlerine otomobil ruhsatı çıkardığı akrabalarının da bulunduğu öğrenildi.

Ekipler tarafından yapılan çalışmalarda, örgütün çalarak motor ve şasi numaralarını değiştirdiği 36 otomobil ele geçirildi. Şüphelilerin motor ve şasi numaralarını değiştirdikleri tamirhaneye de polis tarafından baskın yapıldı. Baskında çok sayıda çalıntı otomobil parçası ele geçirildi. Otomobiller işlemlerinin tamamlanması için Avcılar'da bir otoparka çekildi. Şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Araçlarla ilgili işlemlerin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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