Çalıntı Otomobil Çalarken Yakalandı

Çorum'da bir otomobilin çalındığı ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri, çalıntı aracı Eti Lisesi civarında buldu. Aracı çaldığı iddia edilen Ç.B.'nin alkollü olduğu ve çaldığı ilk otomobili nereye bıraktığını hatırlamadığı belirtildi.

ERKAN KARACA

Çorum'da bir otomobilin çalındığı ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri, söz konusu aracı Eti Lisesi civarında buldu. Aracı çaldığı iddia edilen Ç.B.'nin yapılan kontrolde 2.55 promil alkollü olduğu, 2 otomobil çaldığı ancak çaldığı ilk otomobili nereye bıraktığını hatırlamadığını belirttiği öğrenildi.

Çorum'da dün çalıntı ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri belirtilen aracı Eti Lisesi civarında buldu. Yaşanan kovalamacada otomobili çaldığı ifade edilen kadın sürücü Ç.B. polisten kaçmak istedi. Aracı hızlı kullanan sürücü Ç.B., Meram 4 Sokak'ta otomobili duvara çarparak durabildi. Polis oto hırsızı olduğu belirtilen Ç.B.'yi yakalarken araçta da maddi hasar meydana geldiği öğrenildi. Ç.B.'nin yapılan kontrolde 2.55 promil alkollü olduğu, gün içinde 2 otomobil çaldığı ancak çaldığı ilk otomobili nereye bıraktığını hatırlamadığını belirttiği öğrenildi.

Polis ekiplerinin çalışması sonucunda gün içerisinde çalınan bir diğer otomobil ise Millet Caddesi üzerinde plakaları sökülmüş şekilde park halinde bulundu. Ç.B.ş polis ekiplerine ilk ifadesinde anlık olarak çalışır halde bulunan araçları çaldığını söyledi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.