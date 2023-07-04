Antalya'nın Manavgat ilçesinde otomobil ile çarpışan motosiklet sürücüsü ve arkasındaki kişi yaralandı. Kazada kullanılan motosikletin çalıntı olduğu belirlendi.

- Çalıntı motosikletle kaza yapıp yaralandılar

Otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü ve arkasındaki kişi yaralandı

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. Kazaya karışan plakasız motosiklette yapılan incelemede ise Alanya ilçesinden çalıntı olduğu belirlendi.

Kaza; Alanya-Manavgat D-400 Karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Erol Y'nin kullandığı plakasız motosiklet, kavşakta Pınar Karakoyunlu'nun kullandığı 07 BDY 058 plakalı otomobille çarpıştı. Motosikletin kırmızı ışık ihlali yaptığı ileri sürülen kazada, motosiklet sürücüsü Erol Y. ile motosiklette yolcu olarak bulunan Kemal K. yaralandı.

Motosiklet çalıntı çıktı

Diğer taraftan, kazanın ardından Manavgat Bölge Trafik İstasyon Amirliği ekiplerinin plakasız motosikletin şase numarasından yaptığı sorgulamada, motosikletin Alanya ilçesinden çalıntı olduğu ortaya çıktı.