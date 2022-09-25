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Çalıntı minibüsle hırsızlık yapan 2 kişi takiple yakalandı

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Çalıntı minibüsle hırsızlık yapan 2 kişi takiple yakalandı

Esenyurt'tan çaldıkları minibüsle hırsızlık yapan 2 kişi, polis ekiplerinin takibiyle Başakşehir'de yakalandı.

Esenyurt'tan çaldıkları minibüsle hırsızlık yapan 2 kişi, polis ekiplerinin takibiyle Başakşehir'de yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Esenyurt'tan minibüs çalan T.G. ve M.A, gittikleri Hadımköy'deki bir iş yerinden kablo hırsızlığı yaptı. Daha sonra aynı araçla Bahçeşehir'e geçen şüpheliler, Başakşehir Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından durdurulmak istendi.

Şüphelilerin, dur ihtarına uymayarak kaçması üzerine polis ekipleri aracı takibe aldı. Ekiplerin takibi üzerine şüpheliler, kullandıkları minibüsü Bahçeşehir Avni Akyol Bulvarı'nda terk edip yaya olarak kaçmaya çalıştı, ancak başarılı olamadı.

Bahçeşehir Polis Merkezi Amirliğine götürülen T.G. ve M.A'nın, "hırsızlık" suçundan emniyette çok sayıda kaydı olduğu belirlendi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: AA / Fatih Çağlar Demirbaş - Güncel

Bahçeşehir Başakşehir Esenyurt Güncel Haberler

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