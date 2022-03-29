Çalıntı lüks otomobillerin motorlarını Türkiye'ye getirtip, 'change' yapmışlar

ADANA (DHA) - ADANA'da polisin oto tamirhanesine düzenlediği baskında çeşitli ülkelerden getirildiği belirlenen 76 çalıntı lüks otomobil motoru ele geçirildi. Piyasa değeri 6 milyon lira olduğu belirtilen motorları, Türkiye'deki benzer marka ve modellerdeki araçlara takarak 'change' yaptığı tespit edilen 2 şüpheli, gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, farklı ülkelerden çalınan lüks otomobillerin, parçalar halinde Türkiye'ye getirilip, motorlarının benzer marka ve modellerdeki araçlara takılarak 'change' yapıldığı istihbaratını aldı. Adana Gümrük Müdürlüğü ile düzenlenen ortak operasyonda Seyhan ilçesi, Küçükdikili Mahallesi'ndeki bir oto tamirhanesine baskın yapıldı. Yapılan aramada; piyasa değeri toplam 6 milyon lira olduğu tespit edilen 76 lüks otomobil motoru ele geçirildi. Tamirhanenin sahibi olduğu belirtilen O.Ü. (38) ve E.K. (36) gözaltına alındı.

O.Ü. ve E.K.'nin 'kasten yaralama', 'nitelikli yağma' gibi suçlardan kaydı olduğu ve emniyetteki ifadelerinde, "Bu motorları, yurt dışından sıfır olarak getirttik. Gelen motorlara yağ koyup, test ettiğimiz için; yağlı, kullanılmış, ikinci el motorlar gibi görünüyorlar" dedikleri belirtildi. 2 şüpheli, emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.