Çalıntı Lüks Otomobil ile Polisten Kaçan Şüpheliler Yakalandı

Adana'da çalıntı bir lüks otomobil ile polisten kaçan 4 şüpheliden 2'si yakalandı. Otomobilde yapılan aramada 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

ADANA'da çalıntı lüks otomobil ile polisten kaçan, sıkışan trafiğin ortasında kalınca aracın içinden tabancayla ateş açan 4 şüpheliden 2'si yakalandı. Otomobilde yapılan aramada ise 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Saat 21.30 sıralarında merkez Çukurova ilçesi Turgut Özal Bulvarı'nda devriye görevinde bulunan polis ekibi, çalıntı kaydıyla aranan 34 PEH 48 plakalı lüks otomobile rastladı. Polisin 'dur' ihtarına uymayan otomobilin sürücüsü kaçmaya başladı. Kısa süreli polis takibi sırasında otomobil sürücüsü, Güzelyalı Mahallesi'nde kırmızı ışık nedeniyle sıkışan trafiğin ortasında kaldı. Otomobile yaklaşan polisleri gören şüpheliler, araç içinden peş peşe ateş açtı. Polislerin de karşılık verdiği olayda otomobildeki 4 şüpheliden 2'si yakalandı. Otomobilde yapılan aramada ise 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından otomobil, emniyetin otoparkına çekildi.

Olaya karışan diğer 2 şüpheliyi de yakalamak için harekete geçen polis, çalışmasını sürdürüyor.