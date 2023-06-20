Siber Polisi tarafından İstanbul merkezli 37 ilde TikTok üzerinden sanal para ticaretiyle ilgili yürütülen soruşturmada, hesaplarına milyonlar aktaran TikTok fenomenleri de aralarında bulunduğu 120 şüpheli yakalandı. İncelemeye alınan 4 binden fazla banka hesap hareketinde çarpıcı sonuçlara ulaşıldı. Operasyonda 32 daire, 9 arsa, 6 iş yeri ve 1 villa ile 38 otomobil, 14 şirkete ait ortaklık payları, bin 700 banka hesabı ve kripto varlık hesapları, 82 bin lira, 17 bin 300 dolar ve 6 bin 650 euro, 2 ruhsatsız silah, 1 kuru sıkı silah ve 93 fişek, bir miktar uyuşturucu ve uyarıcı madde ile çok sayıda dijital malzemeye el konuldu.

Çalıntı kartla 1.2 milyarlık fenomen operasyonunun detayları gün yüzüne çıktı

Hesaplarına milyonlar aktaran TikTok fenomenleri ile ilgili ayrıntılara ulaşıldı

İSTANBUL - Siber Polisi tarafından İstanbul merkezli 37 ilde TikTok üzerinden sanal para ticaretiyle ilgili yürütülen soruşturmaya ilişkin yeni detaylara ulaşıldı. 1,2 milyar liralık vurgun ile ilgili yapılan operasyonda sosyal medya fenomenlerinin de aralarında bulunduğu 120 şüpheli yakalanırken, incelemeye alınan 4 binden fazla banka hesap hareketinde çarpıcı sonuçlara ulaşıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, TikTok yayınları incelenen fenomenlerin gerçekleştirdiği yayınlardaki konuşmalardan şüphelendi. Söz konusu platformlardaki yayıncılar ve bu kişilere para aktaran şüphelilerle ilgili yapılan incelemelerde, para aktaran kişilerle söz konusu yayıncıların anlaşmalı olduğu saptandı. Para trafiğinde kullanılan kredi kartların çalıntı ya da veya kopyalandığını tespit eden emniyet güçleri, yayıncılara ve para gönderenlere ait 4 binden fazla banka hesap hareketini mercek altına alarak her hareketi didik didik araştırdı. Siber polisinin yaptığı araştırmalarda banka hesaplarında 1,2 milyar lirayı aşan para akışı olduğu ortaya çıktı.

Polis, kullandıkları hesap hareketleri incelenen söz konusu şüphelilerin 'TikTok' isimli sosyal medya platformunda "jeton" adı verilen dijital para alabildiklerini, ardından tek seferliğine o jetonu geri iade edebildiklerini, lakin aldıkları jetonu sadece anlaşmalı oldukları fenomenlere gönderdiklerini, bu fenomenlerin de parayı önceden belirlenen hesaplara aktardıklarını belirledi.

TİKTOK, fenomenden jetonun geri iadesi için parayı geri isteyince ise fenomenler bu parayı harcadıklarını ve geri iade edemeyeceklerini belirtince söz konusu sosyal medya platformunun bu iadeleri kendi hesabından yaptığı anlaşıldı. Söz konusu mecrada para trafiğinin anlaşmalı kişiler arasında döndüğünü belirleyen siber polisi, bu şekilde TikTok'un 1,2 milyar zarara uğratıldığını tespit edince adı geçen kişilere yönelik bu sabah operasyon düzenledi.

İstanbul başta olmak üzere 37 ilde 215 şüpheliye yönelik yapılan baskınlarda, içlerinde sosyal fenomenlerinin de olduğu 120 kişi "şüpheli" sıfatıyla gözaltına alındı. Zanlılara ait 32 daire, 9 arsa, 6 iş yeri ve 1 villa ile 38 otomobil, 14 şirkete ait ortaklık payları, bin 700 banka hesabı ve kripto varlık hesapları, 82 bin lira, 17 bin 300 dolar ve 6 bin 650 euro, 2 ruhsatsız silah, 1 kuru sıkı silah ve 93 fişek, bir miktar uyuşturucu ve uyarıcı madde ile çok sayıda dijital malzemeye el konuldu.

Soruşturmada adı "şüpheli" olarak geçen bazı sosyal medya fenomenlerinden Onur S.'nin hesabına 9 milyon 397 bin, Fırat Ö.'nün banka hesabına 4 milyon 611 bin, Kenan K.K.'nin adına 7 milyon 690 bin, Adem K.'nın hesabına 4 milyon 572 bin, Fatmanur K.'nın hesabına 1 milyon 100 bin lira, Tülay B.'nin hesabına 550 bin, Yalçın A.'nın hesabına 1 milyon 53 bin lira, Metin S.'nın hesabına 7 milyon, Murat N.'nın hesabına 1 milyon 200 bin, Göksel P.'nin hesabına ise 500 bin lira para aktarıldığı ortaya çıktı.