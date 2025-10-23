Haberler

Çalıntı Araçlarla Suç İşleyen Suç Örgütlerine Operasyon

Güncelleme:
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, çalıntı araçlarla cinayet ve yağma gibi suçlara karışan suç örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonda 47 şüpheli yakalandı. Operasyonlarda çok sayıda silah ve uyuşturucu da ele geçirildi.

İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, çalıntı araçlarla cinayet, yaralama ve yağma gibi suçlara karıştığı belirlenen suç örgütlerine yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 47 şüpheli yakalanırken, ele geçirilen çok sayıda silah ve uyuşturucuya da el konuldu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İstanbul başta olmak üzere ülke genelinde ve uluslararası alanda faaliyet gösteren, yüzleri maskeli şüphelilerin çalıntı araç veya motosiklet kullanarak kasten öldürme, kasten yaralama, tehdit, yağma ve yağma amaçlı iş yeri kurşunlama eylemlerini gerçekleştiren suç örgütlerine yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında operasyon düzenlendi. Operasyonların hakkında kırmızı bültenle arama kararı bulunan ve İtalya'da cezaevinde olan B.B. ile, son döneme kadar beraber hareket ettiği ancak grup içi anlaşmazlıklar nedeniyle ayrıldığı, liderliğini yine hakkında kırmızı bülten kararı bulunan ve Rusya'da cezaevinde olduğu değerlendirilen B.C.G.'nin yaptığı suç örgütü ve liderliğini yurtdışında firari olan U.C.G.'nin yaptığı suç örgütlerinde faaliyet gösterdiği tespit edilen toplam 60 şüpheliye yönelik düzenlendiği öğrenildi.

47 ŞÜPHELİ YAKALANDI

47 şüphelinin yakalandığı operasyonlarda şüphelilerin evleri de arandı. Yapılan aramalarda bulunan çok sayıda ateşli silah ve uyuşturucuya da el konuldu. Firari şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

