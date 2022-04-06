Çalıntı araçla polisten kaçan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı - Haberler

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Çalıntı araçla polisten kaçan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı

AA - Ersin Şimşek - Güncel
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Çalıntı araçla polisten kaçan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde, çaldıkları araçla polisten kaçan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde, çaldıkları araçla polisten kaçan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı'nda devriye gezen polis ekibi, plakasız otomobili durdurmak istedi.

Polis, "Dur" ihtarına uymayarak kaçan aracı takibe aldı.

Kovalamaca sonucu durdurulan aracın çalıntı olduğu belirlendi, otomobildeki S.C.C, M.G. ile Ö.B. gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.C.C ile M.G. tutuklandı, diğeri serbest bırakıldı.

AA / Ersin Şimşek - Güncel

Osmaniye, Polis, Güncel, Haberler

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