Çalıntı aracı jandarma buldu

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde park halindeyken çalınan kamyonet jandarma ekipleri tarafından bulunarak sahibine teslim edildi. Çalıntı araç, İncirliova ilçesi Erbeyli Mahallesi'nde terk edilmiş vaziyette bulunması üzerine muhtemel kaçış güzergahlarında yapılan araştırma sonucu 2 şüpheli şahıs aracın kontak anahtarı ile birlikte İncirliova-Germencik Karayolu üzerinde devriye ekipleri tarafından yakalandı. Araç ruhsat sahibine teslim edilirken, şüpheli şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı.

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde park halindeyken çalınan kamyonet jandarma ekipleri tarafından bulunarak sahibine teslim edildi.

Aydın ili Koçarlı İlçesi Cincin Mahallesi'nde ikamet eden bir şahsa ait ikametinin önünde kontak anahtarı üzerinde park halinde bulunan kamyonetin çalındığı ihbar edildi. Çalıntı araç, İncirliova ilçesi Erbeyli Mahallesi'nde terk edilmiş vaziyette bulunması üzerine muhtemel kaçış güzergahlarında yapılan araştırma sonucu 2 şüpheli şahıs aracın kontak anahtarı ile birlikte İncirliova-Germencik Karayolu üzerinde devriye ekipleri tarafından yakalandı. Araç ruhsat sahibine teslim edilirken, şüpheli şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı. - AYDIN