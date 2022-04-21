ÇALINTI ARAÇ ŞÜPHELİLERİ, 10 KİLOMETRE TAKİP EDİLEREK YAKALANDI - Haberler

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ÇALINTI ARAÇ ŞÜPHELİLERİ, 10 KİLOMETRE TAKİP EDİLEREK YAKALANDI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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BURSA'da çaldıkları araçla polisten kaçan 2 şüpheli, 10 kilometrelik takibin ardından yakalanıp, tutuklandı.

BURSA'da çaldıkları araçla polisten kaçan 2 şüpheli, 10 kilometrelik takibin ardından yakalanıp, tutuklandı.

Olay, önceki gün Osmangazi ilçesi, eski Gemlik yolunda meydana geldi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri, devriye sırasında çalıntı olduğunu bildirilen aracı durdurmak istedi. 'Dur' ihtarına uymayan şüpheliler kaçtı. Polisin 10 kilometrelik takibi sonrası durdurulan araçtaki S.Y. (26) ve Y.A. (33) yakalanıp, gözaltına alındı. Şüphelilerin 3 ayrı oto hırsızlığına karıştıkları ve çok sayıda suç kaydı oldukları ortaya çıktı. Emniyete götürülen şüpheliler, ifadelerinin ardından adliye sevk edildi. 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. (DHA)

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Asayiş Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Osmangazi, Güncel, Haberler

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