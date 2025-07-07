Çalındı, Uçurumdan Yuvarlandı: İki Şüpheli Tutuklandı

Çalındı, Uçurumdan Yuvarlandı: İki Şüpheli Tutuklandı
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Aydın'ın Efeler ilçesinde çalınan otomobil, müzik manzarası izlenirken el freninin çekilmediği için uçurumdan yuvarlandı. Şüpheliler, polis tarafından yakalanarak tutuklandı.

AYDIN'ın Efeler ilçesinde C.P.K. (20) ve B.N.Y.'nin (16) çaldığı otomobil, uçurumdan yuvarlandı. Polis tarafından gözaltına alınan, ifadelerinde manzarayı izlemek için durduklarında otomobilin el frenini çekmeyi unuttuklarını söyleyen şüpheliler tutuklandı.

Olay, 3 Temmuz'da Efeler Mahallesi'nde meydana geldi. C.P.K. ile B.N.Y., park halindeki bir otomobili çalarak İncirliova'nın Dereağzı Mahallesi'ne götürdü. Şüphelilerin İkizdere Barajı yakınlarına park ettiği otomobil, uçurumdan yuvarlandı. C.P.K. ve B.N.Y. kaçtı. Polis ekipleri, kazaya ilişkin başlattıkları soruşturmada şüphelileri kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheliler ifadelerinde çaldıkları otomobili park edip manzarayı izlemek için çıktıkları sırada el frenini çekmeyi unuttuklarını, aracın uçurumdan yuvarlandığını söyledi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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