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Çalınan Traktör ve Patates Hasat Makinesi 26 Gün Sonra Bulundu

Çalınan Traktör ve Patates Hasat Makinesi 26 Gün Sonra Bulundu
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Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde çiftçi Dursun Tanrıverdi'ye ait traktör ve patates hasat makinesi, çalınmasından 26 gün sonra ormanlık alanda bulundu. Jandarma ekipleri, traktör ve ekipmanın bulunması için geniş çaplı bir çalışma yürüttü.

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde çiftçilikle uğraşan Dursun Tanrıverdi'ye ait traktör ve arkasındaki patates hasat makinesi, çalınmasından 26 gün sonra ormanlık alanda bulundu.

Jandarma ekipleri Ballık köyü ve Kızılören Ekinova köyü arkasında Dursun Tanrıverdi'ye ait tarladan 09 AFT plakalı traktör ile hidrolik kollarına bağlı 4 sıralı patates hasat makinesinin çalınması üzerine çalışma başlattı.

Çalışmalar sonunda traktör ve hasat makenesi Dinar ilçesi Uluköy yakınlarında bir ormanlık alanda bulundu.

Traktör ve ekipmanlarına 26 gün sonra kavuşan çiftçi, Tanrıverdi jandarma ekiplerine teşekkür etti.

Kaynak: AA / Hüseyin Ünlüsoy - Güncel

Hırsızlık Çiftçilik Güvenlik Jandarma Sandıklı 3-sayfa Güncel Tarım Yaşam

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