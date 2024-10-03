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Çalınan 'Prenses' Köpek Bulundu, Sahibine Teslim Edildi

Çalınan 'Prenses' Köpek Bulundu, Sahibine Teslim Edildi
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Hatay'ın Samandağ ilçesinde çalınan 'Prenses' isimli yavru köpek, vatandaşlar tarafından bulundu ve sahibi Sevilay Küçük'e teslim edildi. Köpeğin çalınma anı güvenlik kameralarına yansırken, sahip olduğu sevinç anları duygusal anlar yaşattı.

HATAY'ın Samandağ ilçesinde bir iş yerinin önünde çalınan 'Prenses' isimli köpek, vatandaşlar tarafından bulunarak sahibine teslim edildi.

Olay, dün ilçeye bağlı Meydan Mahallesi'ndeki bir iş yerinin önünde meydana geldi. Sevilay Küçük'e ait yavru köpeği gören kimliği belirsiz kişiler, motosikletten inerek çaldı. Küçük, sosyal medyada ilan verip, köpeğini aradı, jandarmaya da ihbarda bulundu. Akşam saatlerinde vatandaşlar yolda bulduğu köpeği sahibine teslim etti. Sahibinin yaşadığı sevinç anları görüntüye yansıdı. Küçük, köpeği bulununca jandarmadaki şikayetini geri çekti. Köpeğin sahibi Sevilay Küçük,İş yerim bahçeli ve çitlerle kaplı, prensesin annesi ufak delik açıp dışarı çıkmış. Yaklaşık yarım saat sonra fark ettik. Dışarı çıktığımızda hiç bir yerde yoktu. Bütün mahalle ve işletmelere sorduk. Kamera kayıtlarına baktık maalesef iki gencin prensesi aldığını gördük. Kamera kayıtlarını sosyal medyada paylaştık. Vatandaşlar bir kaç saat sonra akşam saatlerinde sokakta buldular. Sanıyorum köpeği alan çocuklar korkmuşlar. Böyle bir paylaşımlardan dolayı ve sokağa bırakmışlar. Bir anne nasıl çocuğunu kaybettiyse öyle üzüldüm. Benim evladım gibi.. Bulundu ve dünyalar benim oldu dedi.

Haber Alican Gümüş SAMANDAĞ (Hatay),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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