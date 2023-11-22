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Çalınan Otomobilin Şüphelisi Yakalandı

Çanakkale'nin Yenice ilçesinde meydana gelen otomobil hırsızlığının şüphelisi jandarma ekiplerince yakalandı. Yenice Jandarma Komutanlığı ve JASAT dedektifleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda şüpheli gözaltına alındı ve çalınan araç sahibine teslim edildi.