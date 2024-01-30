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Çalınan otomobili terk eden şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı

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Çorum'da çalındığı iddia edilen otomobil, polis tarafından takibe alındı. Araçtan inen 2 şüpheli, yaya olarak kaçarak uzaklaştı. Çalınan otomobil sahibine teslim edilirken, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Çorum'da çaldıkları otomobili terk ederek kaçan 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Hasan S, 44 EZ 270 plakalı otomobilinin Kale Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'nden çalındığı iddiasıyla ihbarda bulundu.

İhbar üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, Kent Güvenliği Yönetim Sistemi (KGYS) aracılığıyla yeri tespit edilen araç, takibe alındı.

Mimar Sinan Mahallesi Erzurum Dede Türbesi yolunda aracın önünün kesilmesi üzerine araçtan inen 2 zanlı, yaya olarak bölgeden uzaklaştı.

Çalınan otomobil polis ekiplerince yapılan incelemenin ardından sahibine teslim edilirken, zanlıların yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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