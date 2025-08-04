Çalınan Otomobil Boş Arazide Yandı

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Konya'nın Kulu ilçesinde çalındığı bildirilen Resul D.'ye ait otomobil, akşam saatlerinde boş arazide alevler içinde bulundu. İtfaiye ekipleri yangını söndürdü, araç kullanılmaz hale geldi. Jandarma olayla ilgili araştırma başlattı.

KONYA'nın Kulu ilçesinde çalındığı yönünde başvurusu yapılan Resul D.'ye ait otomobil, akşam saatlerinde boş arazi içinde alevlerle arasında bulundu. Alevler, itfaiye ekiplerince söndürülürken, araç kullanılmaz hale geldi.

Dün akşam saatlerinde Ağırbaşı Mahallesi'nde boş arazide bir otomobilin yandığını fark eden çevredekiler, durumu itfaiye ve jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese giden itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler söndürüldü. Araç ise kullanılmaz hale geldi. Ekipler, yaptığı araştırmada yanan aracın Resul D.'ye ait olduğu ve gündüz saatlerinde çalındığı yönünde başvuru yapıldığını belirledi. Jandarmanın olayla ilgili incelemesi sürüyor.

Haber- Kamera: Mehmet YILMAZ KULU KONYA DHA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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