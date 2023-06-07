Çalınan motosikletini teslim alan genç kaza yaptı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, dün çalınan, polisin yaptığı çalışmayla bulunan motosikletini teslim alıp yola çıkan Muhammed A. (20) kaza yaptı. Motosikletiyle park halindeki otobüse çarpan Muhammed A. hafif yaralandı.

Kaza, bugün saat 12.30 sıralarında İnegöl ilçesi Hamidiye Mahallesi Park Caddesi'nde meydana geldi. Muhammed A. dün çalınan, polisin yaptığı çalışmayla bulunan 26 AHJ 995 plakalı motosikletini teslim aldıktan sonra yola çıktı. Bir süre sonra Muhammed A., motosikletiyle yol kenarında park halindeki 16 S 6091 plakalı otobüse çarparak hafif yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulansla Muhammed A., İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Çalınan motosikletini yeni teslim aldığını söyleyen Muhammed A., "Polis motosikletimi buldu. Yeni teslim almıştım, gidiyordum. Önümde araç vardı. Ona çarpmayayım diye manevra yapınca kayarak yere düştüm" dedi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)