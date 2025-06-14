Çalınan Motosiklet Sahibine İade Edildi

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Hatay'ın Samandağ ilçesinde, 2023 yılında çalındığı belirlenen bir motosiklet, polis tarafından durdurularak sahibine teslim edildi. Motosikletin bir başkasından satın alındığı öğrenilirken, sürücü ifadesi için polis merkezine götürüldü.

HATAY'ın Samandağ ilçesinde polis ekiplerince durdurulan ve 2023 yılında çalındığı belirlenen motosiklet, sahibine teslim edildi.Olay, Samandağ ilçe merkezinde meydana geldi. Devriye görevi yapan motosikletli yunus timleri, durumundan şüphelendikleri bir motosikleti durdurarak inceleme yaptı. Yapılan şasi numarası sorgusunda, motosikletin 2023 yılında çalıntı kaydı olduğu belirlendi. Motosikletin, sürücü tarafından bir başkasından satın alındığı öğrenildi. Şüpheli sürücü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken, motosiklet gerekli işlemlerin ardından sahibine teslim edildi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Haber: Kamera: -Alican GÜMÜŞ-HATAY

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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