Çalınan Kumlar Yeniden Manavgat Sahiline Döndü
Antalya'nın Manavgat ilçesindeki Ulualan Sahili'nden çalınan 50 kamyon kum, jandarma ekiplerinin çalışması ile bulunarak sahile tekrar döküldü. Olayla ilgili bir kişi tutuklandı, firari olan diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.
Antalya'nın Manavgat ilçesindeki Ulualan Sahili'nden çalınan 50 kamyon kum, jandarma ekiplerince yürütülen çalışma sonucu bulunarak doğal alanına yeniden döküldü.
Manavgat Merkez Jandarma Komutanlığı ekipleri, çalınan kumların doğal yapıda bozulmaya yol açmaması için çalışma başlattı. Soruşturma kapsamında üç ayrı noktada muhafaza edilen kumlar yeniden kamyonlara yüklenerek alındığı Ulualan Sahili'ne taşındı.
Ekiplerce yürütülen çalışmayla 50 kamyon kum sahile döküldü.
Ulualan mevkisinde kepçelerle kamyonlara kum yükleyerek hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle başlatılan soruşturmada, olayla bağlantısı tespit edilen S.İ. tutuklanmış, suçta kullanılan 5 kamyon ile 2 kepçeye el konulmuştu.
Firari durumdaki A.S. ve İ.Ç'nin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.