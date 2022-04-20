Son dakika haberleri... Çalınan kulaklığı sayesinde Rus askerlerini adım adım takip etti - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri... Çalınan kulaklığı sayesinde Rus askerlerini adım adım takip etti

İhlas Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:
Son dakika haberleri... Çalınan kulaklığı sayesinde Rus askerlerini adım adım takip etti

Son dakika gündem haberi... Ukrayna'nın Gostomel şehrinde Vitaliy Semenets adlı vatandaş, Rus askerleri tarafından evinden çalınan kablosuz kulaklığı sayesinde askerlerin konumunu adım adım takip etti.

Ukrayna'nın Gostomel şehrinde Vitaliy Semenets adlı vatandaş, Rus askerleri tarafından evinden çalınan kablosuz kulaklığı sayesinde askerlerin konumunu adım adım takip etti.

Rus askerlerinin Ukrayna'nın Gostomel şehrindeki evini yağmalaması sonrası evine dönen Vitaliy Semenets adlı vatandaş, kablosuz kulaklığının nerede olduğunu merak ederek, uygulama üzerinden kulaklığının yerini öğrenmeye çalıştı. Semenets, uygulama sayesinde Rus askerleri konumunu adım adım takip ederek, sosyal medya hesabı üzerinden askerlerin harita üzerindeki konumunu paylaştı.

Semenets'in paylaşımına göre, kulaklıkların sınırı geçerek Belarus'a ve ardından Rus birliklerin Donbass'a saldırıya hazırlanmak için toplandığı Rusya'nın Belgorod bölgesindeki Kukuyevska şehrinde olduğu görüldü. Sements, "Teknoloji sayesinde Rus askerleri tarafından Gostomel'deki evimden çalınan kulaklıklarımın nerde olduğunu biliyorum" dedi.

Öte yandan Belarus'ta bulunan bir postaneye ait güvenlik kamerası görüntülerinde, Rus askerlerinin Ukraynalıların evlerinden yağmaladıkları ve aralarında çamaşır makinesi, dizüstü bilgisayar ve elektrikli scooter gibi ürünlerinde bulunduğu eşyaları paketleyerek Rusya'daki evlerine gönderdiği görülmüştü.

(Bekir Keskin/İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Ukrayna, Belarus, Rusya, Rus, 3. Sayfa, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title