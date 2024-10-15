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Çalınan Büyükbaş Hayvanlar Bulundu, Sahibine Teslim Edildi

Çalınan Büyükbaş Hayvanlar Bulundu, Sahibine Teslim Edildi
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Sivas'ta çalınan 5 büyükbaş hayvan, jandarma ekipleri tarafından Erzincan ve Bayburt'ta yapılan operasyonla bulunarak sahibine teslim edildi. Şüpheliler hakkında işlem başlatıldı.

Jandarma ekipleri, Sivas'ta çalınıp Erzincan ve Bayburt'ta satılan büyükbaş hayvanları bulup sahibine teslim etti.

Sivas'ın Zara ilçesine bağlı Aluçlubel köyünde 27 Eylül'de 5 büyükbaş hayvanın çalınması üzerine Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri çalışma başlattı.

Yapılan araştırmada büyükbaş hayvanların 4'ünün Erzincan'da, 1'inin de Bayburt'ta satıldığını tespit eden ekipler, belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Jandarma ekipleri, adreslerde bulduğu büyükbaş hayvanları sahibine teslim etti.

Şüpheliler H.B, E.D. ve G.K hakkında işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Kemal Özdemir - Güncel

Operasyon erzincan Jandarma Bayburt 3-sayfa Güncel Yaşam Sivas

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