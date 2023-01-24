ÇALILIKTA ÖLÜ BULUNAN KADININ KİMLİĞİ BELİRLENDİ

Antalya'da inşaat halindeki metruk bina yanındaki çalılıkta ölü bulunan kadının, Fatma Teber (36) olduğu belirlendi. Teber'in İzmir'den Antalya'ya geldiği, bir süredir madde kullandığı belirtildi. Olay, dün saat 16.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Meydan Kavağı Mahallesi'nde meydana geldi. İnşaat halindeki metruk binanın yanındaki çalılıkta bir kadının hareketsiz yattığını gören bir kişi, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. İhbarla adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde, üzerinden kimlik çıkmayan kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Madde bağımlısı olduğu değerlendirilen kadının avucunda kuş tüyü bulunduğu, yüksekten düşme sonucu yaşamını yitirmiş olabileceği belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, kısa süre içinde kadının kimliğini belirledi. Ölen kadının, bir süre önce İzmir'den Antalya'ya gelen Fatma Teber olduğu ortaya çıktı. Teber'i kurtarmak için çok uğraş verdiklerini belirten yakınları, Madde için Antalya'ya geldi. Burada sokaklarda kalıyordu. Ne yaptıysak kurtaramadık dedi. Teber'in cenazesi, otopsinin ardından toprağa verilmek üzere İzmir'in Torbalı ilçesine götürüldü.