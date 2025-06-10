California Valisi Newsom, Trump'a Karşı Mahkemeye Başvurdu

California Valisi Gavin Newsom, ABD Başkanı Donald Trump'ın Los Angeles'ta devam eden olayları bastırmak için eyalette asker kullanmasını engellemek amacıyla mahkemeye başvurdu.

ABD'nin Los Angeles kentinde 5 gündür süren olaylarla ilgili Cumhuriyetçi Trump yönetimi ile Demokrat California Valisi Newsom arasındaki gerginlik devam ediyor.

Vali Newsom, Trump yönetiminin Los Angeles'ta düzensiz göçmenlerle ilgili gösterileri bastırmak üzere kente gönderdiği Ulusal Muhafızlar ve deniz piyadelerinin kullanılmasını engellemek için federal mahkemeye acil talepte bulundu.

X hesabından konuya ilişkin bir açıklama yapan Newsom, Ulusal Muhafızların ve deniz piyadelerinin düzensiz göçmen baskınlarına destek için eyalete gönderildiğini savunarak, "Trump, ABD ordusunu Amerikan vatandaşlarına karşı kışkırtıyor." ifadesini kullandı.

Trump yönetimi, söz konusu Ulusal Muhafızların ve deniz piyadelerinin görevini, "göstericilerin neden olduğu şiddet dolayısıyla federal kurum ve görevlileri korumak" şeklinde tanımlamıştı.

Vali Newsom, Trump yönetiminin bu askerleri federal kolluk gücü gibi kullanmakla suçlayarak, yönetimin eyaletler üzerinde yasayla belirlenmiş yetki sınırlarını aştığını savundu.

Newsom, bölgedeki Ulusal Muhafızların idaresinin eyalet valisi olarak kendisinde olduğunu ve Trump'ın "10. madde" olarak bilinen bir düzenlemeyi devreye sokarak kendi başına Los Angeles'a 4 bin civarında Ulusal Muhafız gönderdiğini kaydetti.

Los Angeles'ta ICE karşıtı protestolar

ABD'nin Los Angeles kentinde Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) tarafından gözaltına alınan düzensiz göçmenlere destek amacıyla yapılan gösteriler devam ederken, Trump yönetimi olaylara sert tepki göstermişti.

ICE karşıtı protestolarda çok sayıda gösterici gözaltına alınmış, zaman zaman güvenlik güçleriyle protestocular arasında çatışmalar yaşanmış ve çok sayıda araç bazı göstericiler tarafından yakılarak kullanılamaz hale getirilmişti.

ABD Başkanı Trump, Los Angeles'taki durumu kontrol altına almak amacıyla önce 2 bin civarında Ulusal Muhafızı bölgeye görevlendirdiğini açıklamış, daha sonra ilaveten 2 bin muhafızın ve 700 deniz piyadesi askerin daha görevlendirildiğini duyurmuştu.