California Valisi Newsom, Demokrat Parti'nin Öz Eleştiri Yapması Gerektiğini Belirtti

California Valisi Gavin Newsom, üyesi olduğu Demokrat Partinin, son seçimlerde Beyaz Sarayı ve Senato çoğunluğunu kaybetmesinin ardından yeterince öz eleştiri yapmadığını belirtti.

Newsom, The Hill'e verdiği demeçte, 5 Kasım 2024'te yapılan ABD başkanlık seçiminin sonuçlarını değerlendirdi.

Demokrat Parti yeniden toparlanmak istiyorsa içe dönüp bu kayıplara neden olan faktörleri sorgulaması gerektiğini belirten Newsom, "Olanları tam anlamıyla analiz etmiş değiliz, bu bir gerçek." ifadesini kullandı.

Newsom, partisinin geleceğe yönelik hedefleri konusunda net olmadığını belirtti.

Demokrat Partinin bir parçası olarak, 21 eyaletin toplam nüfusundan daha büyük bir eyaleti temsil ettiğine dikkati çeken Newsom, partinin öz eleştiri yapması gerektiğini vurguladı.

Newsom, "This is Gavin Newsom" adlı podcast programında Charlie Kirk ve eski Beyaz Saray Danışmanı Steve Bannon'ı ağırladığı için parti içinden gelen tepkilere ilişkin de partisinin "farklı sesleri dinlemeye isteksiz olmasının yanlış giden tutumun örneği olduğunu" kaydetti.

California Valisi Newsom'un 2028'deki başkanlık seçimlerinde aday olacağı tahmin ediliyor.