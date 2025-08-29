California Valisi Newsom'dan Trump'a Sert Eleştiriler

ABD'de California Valisi Gavin Newsom, birçok yabancı liderin, ABD Başkanı Donald Trump'ın "arkasından güldüğünü" ileri sürdü.

Newsom, California eyaletinin başkenti Sacramento'da, ABD'de yayımlanan Politico dergisinin "California Gündemi: Sacramento Zirvesi"nde konuştu.

Ülkenin "otoriterleşmenin" eşiğinde olduğunu savunan Newsom, "Birçok yabancı liderle tanışma ayrıcalığına eriştim. Trump'ın arkasından gülüyorlar. Onlarcası oldu. Arkasından gülüyorlar. Her yerde onunla eğleniliyor. Bu bir utanç." ifadelerini kullandı.

Başkan'ın destekçileri tarafından kendisine gönderilen iki düzine "Trump 2028" şapkası olduğunu belirten Newsom, Trump'ın görev süresi dolduktan sonra görevi bırakma niyeti olmadığını ancak başka bir seçim de istemediğini öne sürdü.

Newsom, "hukukun üstünlüğünün Trump'ın üstünlüğüyle yer değiştirdiğini" ifade ederek, seçim zamanı federal güvenlik güçlerinin ülke çapındaki oy kabinlerine ve sandık merkezlerine gönderileceğini tahmin ettiğini aktardı.

Federal göçmenlik yetkililerinin "tarihin en büyük özel polis teşkilatı" gibi davrandığını ifade eden Vali Newsom, Sınır Devriyesi personelinin de halkın çıkarları yerine Trump'ın çıkarları doğrultusunda hareket ettiğini ileri sürdü.

ABD Başkan Yardımcısı Vance'tan, Newsom'a yanıt

Öte yandan, ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Fox News'te katıldığı programda, Newsom'un açıklamalarına yanıt verdi.

Newsom'un Trump gibi davranmaya çalıştığını belirten Vance, "Bu samimiyetin tam tersi. O, Gavin Newsom olmaya çalışmıyor, Donald Trump'ın sahte bir kopyası olmaya çalışıyor." ifadelerini kullandı.

California Valisi'nin Trump'a ilişkin yorumlarını eleştiren Vance, "Ustayı taklit edemezsin. Sadece kendin olmalısın. ve bence insanlar, ABD Başkanı'nın ucuz bir taklidinden çok bunu daha çok seveceklerdir." diye konuştu.

Vance, konuşmasında Demokratlara seslenerek, "Trump'tan öğrenmeleri gereken tek şeyin biraz gülmek" olduğunu söyledi.

Demokratların "ciddi" olmaları ve "her şeye alınmalarının" gereksiz olduğunu savunan Vance, "Bazen, siyasi süreçlere mizahla yaklaşmak aslında iyi bir şeydir." değerlendirmesinde bulundu.