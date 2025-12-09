California Valisi Newsom, İsrail lobisi AIPAC'e çizgiyi yıllar öncesinden çektiğini savundu

ABD'de California Valisi Gavin Newsom, İsrail yanlısı lobi Amerikan-İsrail Siyasi Eylem Komitesinden (AIPAC) şimdiye kadar hiç bağış almadığını ve bu konudaki tutumunun yıllar öncesine uzandığını öne sürdü.

Newsom, konuk olduğu podcast programı "The Jack Cocchiarella Show"da siyasi kariyeri boyunca aldığı bağışlara ve AIPAC'e değindi.

ABD'de seçmenlerin AIPAC ve İsrail için Demokratik Çoğunluk (DMFI) gibi İsrail lobilerine karşı mesafeli tutum sergilemeye başladığını kabul eden Newsom, "Tüm siyasi kariyerim boyunca onlardan tek bir dolar almadım." dedi.

Newsom, AIPAC ile şu ana kadar hiçbir bağlantı kurmadığını belirterek, bu konudaki fikirlerinin yıllar öncesine uzandığını savundu.

Tütün, petrol ve AIPAC bağışlarını ilkesel olarak reddettiğini savunan Newsom, "Çizgileri yıllar önce çizilmiş mutlak kararlar var ve bu sınırlar, evrilmeleri gereken yere kadar korunacak." ifadesini kullandı.