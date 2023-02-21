California'dan Türkiye'deki Depremzedelere Yardım Eli
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Los Angeles Türkiye Başkonsolosluğu ve California merkezli Türk gıda dağıtım şirketinin öncülüğünde yardımseverlerin evlerinden alınan yardım paketleri, toplanma alanlarına getirilerek gönüllülerin düzenlemesinin ardından, Türkiye'ye gönderiliyor.
Los Angeles Türkiye Başkonsolosluğu ve California merkezli Türk gıda dağıtım şirketinin öncülüğünde yardımseverlerin evlerinden alınan yardım paketleri, toplanma alanlarına getirilerek gönüllülerin düzenlemesinin ardından, Türkiye'ye gönderiliyor
Kaynak: DailyMotion.com / Güncel