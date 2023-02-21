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California'dan Türkiye'deki Depremzedelere Yardım Eli

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Los Angeles Türkiye Başkonsolosluğu ve California merkezli Türk gıda dağıtım şirketinin öncülüğünde yardımseverlerin evlerinden alınan yardım paketleri, toplanma alanlarına getirilerek gönüllülerin düzenlemesinin ardından, Türkiye'ye gönderiliyor.

Los Angeles Türkiye Başkonsolosluğu ve California merkezli Türk gıda dağıtım şirketinin öncülüğünde yardımseverlerin evlerinden alınan yardım paketleri, toplanma alanlarına getirilerek gönüllülerin düzenlemesinin ardından, Türkiye'ye gönderiliyor

Depremzedeler İçin Ücretsiz Barınma Yerleri
Son 1 Saatte Meydana Gelen Artçı Sarsıntılar

Kaynak: DailyMotion.com / Güncel

Los Angeles California Türkiye Güncel Haberler

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