California'daki Yangınlar 22 Bin Hektardan Fazla Alanı Etkiledi

NEW ABD'nin California eyaletinde bulunan San Luis Obispo ve Riverside ilçelerinde çıkan yangınlar, 22 bin hektardan fazla alana yayıldı.

California Orman ve Yangından Koruma Departmanının (Cal Fire) internet sitesindeki bilgilere göre, San Luis Obispo ilçesinde 2 Temmuz'da başlayan yangın yaklaşık 21 bin 300 hektar alanı kaplarken, yangının sadece yüzde 10'u kontrol altına alınabildi.

Riverside bölgesinde 29 Haziran'da başlayan ve yüzde 65'i kontrol altına alınan yangın ise yaklaşık 1000 hektarlık alanda etkili oldu.

The New York Times'ın haberine göre, Cal Fire Sözcüsü Toni Davis, 50 yapının tehlike altında olduğunu ve 208 kişinin tahliye edildiğini açıkladı.

Davis, yangından etkilenen bölgenin çiftlik arazileri, inişli çıkışlı tepeler ve yoğun otlak alanlara sahip kırsal bir alan olduğunu ayrıca bitki örtüsünün kuru olduğunu belirtti.

San Luis Obispo'da California Balık ve Vahşi Yaşam Departmanı'nda görevli çevre bilimci Dave Hacker, yangından Carrizo Plains Doğal Yaşam Koruma Alanı'nın da etkilendiğini ve alevlerin, alanın güney kesiminde yaşayan geyik sürüsünün yaşam alanının büyük bölümünü yok ettiğini kaydetti.

4 Temmuz Bağımsızlık Günü kutlamalarında havai fişek kullanılmaması uyarısı

California Valiliği ofisinden yapılan açıklamada, eyaletin federal ajanslarla birlikte çalıştığı ve yangınla mücadele için "önemli hava desteği" ile yer ekipmanları gönderildiği belirtildi.

California İtfaiye Departmanı, yangın alanlarında 4 helikopter, yaklaşık 600 personel ve 50'den fazla itfaiye aracını konuşlandırdığı bilgisini paylaştı.

Eyalet itfaiye yetkilileri, vatandaşları 4 Temmuz Bağımsızlık Günü bayramını kutlarken havai fişek kullanmamaları konusunda uyararak, "2024'ten bu yana havai fişekler California genelinde 35 milyon dolardan fazla maddi hasara yol açtı ve 1.230 yangına neden oldu." ifadesine yer verdi.

"Madre Yangını" olarak da nitelenen mevcut yangınların, ocak ayındaki yıkıcı Los Angeles bölgesi orman yangınlarını geride bırakarak bu yıl eyaletin en büyük yangını haline geldiği, rüzgarla birlikte sıcak ve kuru coğrafi koşulların bu yaz yoğun bir yangın sezonu yaratabileceğinden endişe edildiği kaydedildi.

California, bu yıl ocak ayında Los Angeles'ta yaklaşık 30 kişinin ölümüne ve binlerce evin ve diğer binaların yıkılmasına neden olan oldukça yıkıcı orman yangınlarıyla karşı karşıya kalmıştı.