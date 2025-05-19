California'daki Patlama Antinatalist Düşüncelerle İlgili

California'daki Patlama Antinatalist Düşüncelerle İlgili
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FBI, California'da meydana gelen patlamanın saldırganı Guy Edward Bartkus'un antinatalist ideolojilerine dayanarak gerçekleştirdiğini açıkladı. Saldırı sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, en az 4 kişi yaralandı.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), dün California eyaletinde meydana gelen patlamada saldırganın antinatalist olarak adlandırılan doğum karşıtı düşünceyle saldırıyı düzenlediğini belirtti.

NBC News'in haberine göre, yetkililer, saldırganın 25 yaşındaki Guy Edward Bartkus olduğunu ve patlama anında öldüğünü duyurdu.

Saldırıyla ilgili bilgi sahibi iki üst düzey emniyet yetkilisi, saldırganın sosyal medyada yaptığı paylaşımlarıyla 30 dakikalık bir ses kaydının incelenmesinin sürdüğünü ve bunlarda antinatalist şeklinde adlandırılan çocuk sahibi olma karşıtı düşüncelerin bulunduğunu aktardı.

Yetkililer, saldırganın bu düşünceyle saldırıyı düzenlediğine inandıklarını belirterek, ev yapımı patlayıcılarla yapılan deneylerin görüntülerinin yer aldığı Bartkus'la ilintili YouTube hesabının da incelendiğini kaydetti.

California'ya bağlı Palm Springs kentinde dün bir doğum kliniği çevresinde patlama meydana gelmişti.

Patlamada, 1 kişi hayatını kaybetmiş, en az 4 kişi yaralanmıştı. FBI Los Angeles Bölge Ofisi'nden sorumlu direktör yardımcısı Akil Davis, olaya ilişkin "Bu kasıtlı bir terör eylemidir." ifadesini kullanmıştı.

Kaynak: AA / İbrahim Hamdi Hacıcaferoğlu - Güncel
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